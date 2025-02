Izraelska vojska: Hamas vrnil trupli otrok, ne pa trupla njune mame

"Hamas je resno prekršil dogovor. Po sporazumu bi nam moral vrniti trupla štirih talcev," je sporočila izraelska vojska po tem, ko so identificirali vrnjena trupla, med katerimi bi morala biti tudi mama in njena dva mala sinova, ki bi letos praznovala drugi in peti rojstni dan. Hamas je sicer Izraelu poleg pokojnega izraelskega veterana res vrnil tudi trupli obeh dečkov Ariela in Kfirja, vendar pa zadnje truplo ni bilo truplo njune mame Širi Bibas.

Eno od štirih trupel, ki so jih v četrtek iz Gaze vrnili iv Izrael, ni truplo 32-letne Širi Bibas. Izraelska vojska je zato Hamas obtožila hude kršitve dogovora. "To je najhujša kršitev s strani teroristične organizacije Hamas, ki je po sporazumu dolžna vrniti štiri mrtve talce. Zahtevamo, da Hamas vrne Širi," so zapisali. Hamas navedb Izraela še ni komentiral.

Vozila Rdečega križa so na območju Gaze prevzela štiri črne krste s fotografijami preminulih talcev, ki naj bi jih Hamas vrnil Izraelu. Da med njimi ni trupla prave ženske, je Izrael ugotovil med postopkom identifikacije. Potrdili so, da je Hamas vrnil trupli njenih dveh sinov Ariela in Kfirja, ki bi bila danes stara pet in dve leti, ter truplo veterana mirovnega aktivista Odeda Lifshitza.

Širi, Ariel in Kfir Bibas so bili stari 32 let, štiri leta in devet mesecev, ko so jih 7. oktobra 2023 ugrabili Hamasovi borci.

IDF je sporočila, da so oba otroka "novembra 2023 brutalno umorili teroristi". Slednje naj bi pokazali obveščevalni podatki in forenzične ugotovitve. Hamas medtem trdi, da so bili dečka in njuna mama ubiti v izraelskem bombnem napadu. Izraelske obrambne sile (IDF) so obvestile družino Bibas, da so identificirali trupla dečkov. 34-letnega očeta otrok Jardena Bibasa je Hamas izpustil 1. februarja.

