Izraelska vojska na Zahodnem bregu ubila ameriško aktivistko

Po navedbah direktorja bolnišnice v Nablusu, kamor so jo po streljanju pripeljali, so jo ustrelili v glavo.

Turško zunanje ministrstvo je žrtev prepoznalo kot Aysenur Ezgi Eygi , ki je imela tudi turško državljanstvo, in njeno smrt označilo za umor, ki so ga izvršili izraelski okupacijski vojaki. Tudi župan mesta Beita in palestinska tiskovna agencija Wafa sta navajala, da so aktivistko ubili izraelski vojaki.

Župan Beite je francoski tiskovni agenciji AFP povedal, da se je streljanje zgodilo po redni petkovi molitvi v znak protesta proti izraelski naselbini na tem območju. Po njegovih informacijah je izraelski vojak izstrelil strela proti protestnikom, ki so ostali na prizorišču protestov.

Izraelska vojska je v izjavi sporočila, da so ustrelili pobudnika nasilnih dejavnosti, ki je v vanje metal kamenje in jih ogrožal. Navedbe, da so ubili tujega državljana, preverjajo, so dodali.

Izraelske naselbine na Zahodnem bregu, kjer živi približno 490.000 ljudi, so po mednarodnem pravu nezakonite in so po oceni Združenih narodov ena od glavnih ovir za vzpostavitev miru med Palestinci in Izraelci.