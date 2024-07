Izrael naj bi ubil visokega poveljnika Hezbolaha, Libanon ni potrdil smrti

Šukr, vojaški svetovalec vodje libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Hasana Nasrale, je v zadnjem času vodil vojaške operacije Hezbolaha v južnem Libanonu.

Ministrstvo za finance ZDA je za informacije o njem ponujalo nagrado, ker naj bi odigral ključno vlogo pri bombnem napadu na vojašnici v Bejrutu leta 1983, v katerem je umrlo skoraj 300 ameriških in francoskih vojakov.

V izraelskem napadu na Hezbolahov štab v južnem delu libanonske prestolnice, po katerem se je zrušila sosednja večnadstropna stanovanjska stavba, so bile v torek sicer ubite tri osebe, od tega dva otroka, je danes sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Najmanj 74 ljudi je ranjenih.

Libanonski premier Nadžib Mikati je že v torek dejal, da je šlo za kaznivo dejanje v "nizu agresivnih operacij, v katerih so bili ubiti civilisti, kar je jasna in izrecna kršitev mednarodnega prava." Tudi v Teheranu in Moskvi so izraelski napad na Bejrut označili za očitno kršitev mednarodnega prava.

Izrael naj bi sicer o napadu predhodno obvestil tudi Washington, kjer so v torek izrazili skrb zaradi možnosti morebitnega izbruha vsesplošnih spopadov med Izraelom in Hezbolahom. To želijo preprečiti tudi Združeni narodi, ki so v torek vzpostavili stik z oblastmi v obeh državah.