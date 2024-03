Izraelska vojska napada bolnišnico v Gazi, kjer naj bi bilo ujetih 30.000 ljudi

Vojaki naj bi se zavedali pomena previdnega delovanja in ukrepov, s katerimi se izogniti škodi bolnikom, civilistom in medicinskemu osebju. Da bi olajšali komunikacijo, je vojska na območje napotila govorce arabščine, so še navedli in dodali, da ni potrebe po evakuaciji, poročajo tuje tiskovne agencije. Hamasova vlada na območju Gaze je operacijo obsodila, češ da je vdor v bolnišnico s tanki, droni, orožjem in streljanjem vojni zločin in kršitev mednarodnega humanitarnega prava.

Izraelska vojska je operacijo v Al Šifi, kamor so se na begu z domov zatekli tisoči Palestincev, ob številnih kritikah iz tujine izvedla že novembra. Glede na lastne navedbe so takrat našli orožje in drugo vojaško opremo, pa tudi podzemni predor, kjer naj bi Hamas v preteklosti zadrževal talce. Hamas je vse navedbe zanikal.