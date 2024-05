Izraelska vojska: Zavzeli smo palestinsko stran prehoda Rafa

Je pa izraelska vojska v skladu z napovedmi danes sporočila, da je zavzela palestinsko stran mejnega prehoda Rafa. S svojimi tanki blokira objekt, ki je edini prehod med Gazo in Egiptom ter ključna vstopna točka za humanitarno pomoč. "Imamo operativni nadzor nad območjem in mejnim prehodom," je na novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik izraelskih sil. Prihod izraelskih tankov na mejni prihod je pred tem za ameriško televizijo CNN potrdil tudi palestinski uradnik. " Prehajanje potnikov in uvoz humanitarne pomoči na območje Gaze sta popolnoma ustavljena ," je po poročanju CNN-a sporočil Wael Abu Omar , tiskovni predstavnik generalnega urada za mejne prehode.

Izraelske obrambne sile (IDF) so sporočile, da so prek obvestil, besedilnih sporočil, telefonskih klicev in televizijskih oddaj v arabščini posredovale navodila, naj se približno 100.000 prebivalcev vzhodnega dela Rafe odpravi na razširjeno humanitarno območje na obali in okoli močno poškodovanega mesta Khan Younis.

Predlog za premirje in izpustitev talcev sta podala Egipt in Katar. Palestinsko gibanje Hamas ga je sprejelo, Izrael pa zavrnil. "Medtem ko je Hamasov predlog še daleč od izraelskih osnovnih zahtev, pa bo Izrael poslal delegacijo v Egipt za povečanje možnosti za dogovor, ki bo sprejemljiv za Izrael, " je v ponedeljek sporočil Netanjahujev urad.

Le nekaj ur potem, ko je palestinski Hamas sprejel predlog posrednikov za premirje v Gazi in izpustitev talcev, je sicer izraelska vojska znova ciljala Rafo, pri tem pa ubila najmanj 15 ljudi, vključno z otrokom, so v torek sporočili predstavniki bolnišnice v južni Gazi. Palestinska tiskovna agencija Wafa poroča o žrtvah izraelskega obstreljevanja tudi drugod po enklavi.

V Izraelu so v ponedeljek zvečer izbruhnile številne demonstracije v podporo sklenitve miru s Hamasom.

Svet kritičen do Izraela

ZDA so sporočile, da pozorno spremljajo poročanje o eksplozijah in so "resnično zaskrbljene" glede razmer, vendar ne verjamejo, da je to začetek velike izraelske vojaške operacije v južni Gazi, so ameriški uradniki povedali za CNN. Kot je tiskovni predstavnik Bele hiše John Kirby v ponedeljek večkrat povedal novinarjem, Bidnova administracija še vedno nasprotuje vstopu izraelskih sil v Rafo. In čeprav je trenutna situacija zaskrbljujoča, ameriški uradniki za zdaj menijo, da so poročila o napadih v Rafi omejena.

Na ukaz za evakuacijo se je besno odzvala Savdska Arabija, ki je izraelsko vojno v Gazi označila za genocid. "Rijad si je pred vojno prizadeval za dogovor o normalizaciji odnosov z Izraelom in se še vedno ni odpovedal normalizaciji kot cilju," so sporočili. V izjavi savdskega zunanjega ministrstva so opozorili na nevarnost, da bodo izraelske okupacijske sile napadle mesto Rafa "v okviru sistematične krvave kampanje za napad na vsa območja Gaze in premestitev njenih prebivalcev v neznano".

Mednarodnim pozivom Izraelu, naj ne izvede kopenske invazije v Rafi, se je v ponedeljek znova pridružil tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki je povedal, da bo takšna poteza imela uničujoče posledice za civiliste in bi še dodatno destabilizirala regijo. Sprte strani je pozval, naj se vendarle dogovorita o premirju.