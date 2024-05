Izraelska vojska napadla begunsko taborišče, v Tel Avivu novi protesti

Kot navaja katarska televizija Al Jazeera, je v izraelskih napadih na Gazo v soboto življenje izgubilo najmanj 64 ljudi. Nič bolj mirno ni bilo ponoči. Iz več delov enklave, vključno z Rafo, prihajajo tudi poročila o kopenskih operacijah izraelskih sil in spopadih s palestinskimi borci.

V luči trajajoče vojne v Gazi se je sinoči na ulicah Tel Aviva znova zbralo več tisoč protivladnih protestnikov. Shod so zaznamovali pozivi k vrnitvi talcev, ki jih je islamistično gibanje Hamas zajelo med napadom na Izrael oktobra lani. Kot so poudarjali demonstranti, je to možno doseči samo s pogajanji.