Izraelska vojska napadla tarče v Gazi

Izraelska vojska je sporočila, da so v odgovor na zažigalne balone, ki so povzročili požare na poljih, njihova lovska letala napadla vojaške objekte skrajnega palestinskega gibanja Hamas, ki nadzira območje Gaze. Zadela so vojaška oporišča Hamasa v Han Junisu in Gazi. Izrazili so pripravljenost na "vse scenarije, tudi obnovo sovražnosti proti nasilju z območja Gaze", poroča britanski BBC.

Tiskovni predstavnik Hamasa pa je na Twitterju sporočil, da bodo Palestinci nadaljevali "svoj pogumen upor in branili svoje pravice in svete kraje" v Jeruzalemu.