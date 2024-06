Izraelska vojska napovedala 'taktične prekinitve' aktivnosti na jugu Gaze

"Lokalna, taktična prekinitev vojaških aktivnosti za človekoljubne namene bo do nadaljnjega trajala vsak dan od 8. do 19. ure vzdolž poti, ki vodi od križišča Kerem Šalom do ceste Salah al-Din in naprej proti severu," piše v sporočilu izraelske vojske.

Odločitev so sprejeli, potem ko je mednarodna javnost večkrat opozorila, da palestinsko prebivalstvo strada, ker Izrael tudi namerno onemogoča dostavo hrane in druge pomoči Gazi. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v soboto sporočila, da v Gazi zaradi akutne podhranjenosti zdravniško pomoč potrebuje več kot 8000 otrok, mlajših od pet let.

Kot je danes pojasnila izraelska vojska, so se za dnevne prekinitve vojaških aktivnosti odločili po pogovorih z Združenimi narodi in drugimi organizacijami v okviru prizadevanj za "povečanje obsega humanitarne pomoči, ki vstopa v Gazo".