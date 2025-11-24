Izraelska vojska odpustila več visokih častnikov

Kot je vojska sporočila v izjavi, objavljeni v nedeljo zvečer, so odpustili tri generale, ki so zasedali ključne položaje 7. oktobra 2023, ko je bil Izrael tarča najsmrtonosnejšega napada v svoji zgodovini.

Generalmajor Aharon Haliva, ki je tedaj vodil vojaško obveščevalno službo, generalmajor Oded Basjuk, ki je bil vodja operacij, in generalmajor Jaron Finkelman, ki je bil na čelu južnega poveljstva, odgovornega tudi za Gazo, bodo odpuščeni iz rezervnega korpusa in ne bodo več služili v vojski, izjavo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Generali so sicer že pred tem izstopili iz aktivne službe, vendar so ostali v rezervi.