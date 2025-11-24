Izraelska vojska odpustila več visokih častnikov

Kot je vojska sporočila v izjavi, objavljeni v nedeljo zvečer, so odpustili tri generale, ki so zasedali ključne položaje 7. oktobra 2023, ko je bil Izrael tarča najsmrtonosnejšega napada v svoji zgodovini.
Generalmajor Aharon Haliva, ki je tedaj vodil vojaško obveščevalno službo, generalmajor Oded Basjuk, ki je bil vodja operacij, in generalmajor Jaron Finkelman, ki je bil na čelu južnega poveljstva, odgovornega tudi za Gazo, bodo odpuščeni iz rezervnega korpusa in ne bodo več služili v vojski, izjavo povzema francoska tiskovna agencija AFP.
Generali so sicer že pred tem izstopili iz aktivne službe, vendar so ostali v rezervi.
Načelnik generalštaba izraelske vojske, generalpodpolkovnik Ejal Zamir, je dejal, da je izrekel tudi uradne opomine več visokim poveljnikom, ker "izraelske sile 7. oktobra niso zaščitile civilistov".
Vojska je napovedala disciplinske ukrepe tudi proti poveljniku letalstva Tomerju Baru in viceadmiralu Davidu Sarju Salami. Ukrepe so uvedli tudi proti več drugim generalom in višjim častnikom.
Ukrepi sledijo objavi poročila odbora strokovnjakov, potem ko je Zamir pozval k sistematični preiskavi napak, ki so privedle do tragedije 7. oktobra 2023. V napadu Hamasa in drugih palestinskih frakcij na jugu Izraela je bilo po izraelskih podatkih ubitih približno 1200 ljudi, kakih 250 talcev pa so zajeli in odpeljali v Gazo.
Poročilo je ugotovilo "dolgoletne sistemske in organizacijske napake" v vojaškem aparatu ter pomanjkljive procese odločanja. Opozorilo je tudi na "nezmožnost vojaške obveščevalne službe, da bi sprožila alarm", čeprav je vojska imela "izjemne in visokokakovostne" informacije.
Vlada premierja Benjamina Netanjahuja še ni začela nacionalne preiskave napada 7. oktobra. Na tisoče protestnikov se je skupaj z opozicijskimi voditelji v soboto zvečer po poročanju agencije Reuters zbralo v Tel Avivu in zahtevalo ustanovitev nacionalne preiskovalne komisije.
