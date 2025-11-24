Svetli način
Tujina

Izraelska vojska odpustila več visokih častnikov

Jeruzalem/Tel Aviv, 24. 11. 2025 11.43 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
4

Izraelska vojska je sporočila, da je bilo več visokih častnikov odpuščenih, ker 7. oktobra 2023 niso preprečili napada palestinskega gibanja Hamas. Načelnik izraelske vojske Ejal Zamir, ki je ob tem izrekel disciplinske ukrepe proti več visokim poveljnikom, je dejal, da obrambne sile niso zaščitile izraelskih civilistov.

Kot je vojska sporočila v izjavi, objavljeni v nedeljo zvečer, so odpustili tri generale, ki so zasedali ključne položaje 7. oktobra 2023, ko je bil Izrael tarča najsmrtonosnejšega napada v svoji zgodovini.

Generalmajor Aharon Haliva, ki je tedaj vodil vojaško obveščevalno službo, generalmajor Oded Basjuk, ki je bil vodja operacij, in generalmajor Jaron Finkelman, ki je bil na čelu južnega poveljstva, odgovornega tudi za Gazo, bodo odpuščeni iz rezervnega korpusa in ne bodo več služili v vojski, izjavo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Generali so sicer že pred tem izstopili iz aktivne službe, vendar so ostali v rezervi.

Ejal Zamir
Ejal Zamir FOTO: AP

Načelnik generalštaba izraelske vojske, generalpodpolkovnik Ejal Zamir, je dejal, da je izrekel tudi uradne opomine več visokim poveljnikom, ker "izraelske sile 7. oktobra niso zaščitile civilistov".

Vojska je napovedala disciplinske ukrepe tudi proti poveljniku letalstva Tomerju Baru in viceadmiralu Davidu Sarju Salami. Ukrepe so uvedli tudi proti več drugim generalom in višjim častnikom.

Ukrepi sledijo objavi poročila odbora strokovnjakov, potem ko je Zamir pozval k sistematični preiskavi napak, ki so privedle do tragedije 7. oktobra 2023. V napadu Hamasa in drugih palestinskih frakcij na jugu Izraela je bilo po izraelskih podatkih ubitih približno 1200 ljudi, kakih 250 talcev pa so zajeli in odpeljali v Gazo.

Poročilo je ugotovilo "dolgoletne sistemske in organizacijske napake" v vojaškem aparatu ter pomanjkljive procese odločanja. Opozorilo je tudi na "nezmožnost vojaške obveščevalne službe, da bi sprožila alarm", čeprav je vojska imela "izjemne in visokokakovostne" informacije.

Vlada premierja Benjamina Netanjahuja še ni začela nacionalne preiskave napada 7. oktobra. Na tisoče protestnikov se je skupaj z opozicijskimi voditelji v soboto zvečer po poročanju agencije Reuters zbralo v Tel Avivu in zahtevalo ustanovitev nacionalne preiskovalne komisije.

izrael vojska
Naslednji članek

Prometni kaos zaradi poledice v Nemčiji: v nesreči na Bavarskem umrle tri osebe

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pajo_36
24. 11. 2025 13.02
IDF se je z najbolj like varovane meje na svetu, kjer nadzoruje tudi mejo med Egiptom in Gazo, umaknil 7. oktobra. Ma ni šanse, da niso vedli, da bo napad. Ni šanse, da Mosad ni vedel, Egipt je dvakrat opozoril Mosad, oni so pa ukazali umik izraelskih sil. To je bilo planirano, da lahko preizkušajo nova orožja nad Gazo in da pač pobijajo ljudi, ker njim to ni problema ane.
ODGOVORI
0 0
Kimberley Echo
24. 11. 2025 12.57
-1
Nisem za Izrael, ampak zakaj je vojska tu kriva. Vojska dobiva ukaze z vrha, tu pa je zatajila obveščevalna služba in ožji vrh vlade. So bili obveščeni, da se nekaj pripravlja, pa niso odreagirali, verjetno namerno.
ODGOVORI
0 1
Kranjski domoljub
24. 11. 2025 13.03
Vedli so pa so pustil. Pač fals flag da lahko kasnje pobijejo palestince in ukradejo še malo zemlje. Najhuje finaciral so hamas namerno da do tega pride. Tako kot s finaciral sirskega glavorezca ker vejo da bo zakuhal novo vojno v kateri bojo izraelci vzeli še malo sirije.
ODGOVORI
0 0
MarkoJur
24. 11. 2025 12.43
+0
Igrajo žrtev....že več kot 2k let...
ODGOVORI
1 1
