Izraelska vojska odredila evakuacijo 14 območij na severu Gaze

Izraelska vojska je odredila evakuacijo 14 območij na severu Gaze, vključno z deli Džabalije in Bejt Lahije. Ob tem je nadaljevala s smrtonosnimi napadi na enklavo, v katerih je ubila že najmanj 51 ljudi. V zadnjih nekaj dneh je po podatkih palestinskih oblasti v Gazi zaradi lakote umrlo 29 smrti otrok in starejših oseb.

Izrael je za dele na severu Gaze odredil evakuacije in kot razlog navedel, da so na omenjenem območju dejavne teroristične organizacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Hkrati izraelska vojska še vedno krepi ofenzivo v tej palestinski enklavi. Od zgodnjih jutranjih ur so izraelski napadi v Gazi ubili že 51 ljudi. Tarče napadov so bili med drugim mesto Gaza, Han Junis in Džabalija. V bolnišnici al Adva na severu enklave pa je po napadu izbruhnil požar.

Agencija ZN za palestinske begunce (UNRWA) je v objavi na družbenem omrežju X zapisala, da njihov zdravstveni center, ki je nudil oskrbo tisočim ljudem, ne deluje več zaradi izraelskega bombardiranja objekta. "V več kot 19 mesecih vojne so uničeni domovi in infrastruktura v Gazi. Prizaneseno ni bilo niti stavbam ZN, saj je bila prizadeta velika večina poslopij UNRWA. Nikjer ni varno v Gazi," so zapisali in objavi priložili nekaj fotografij uničenja.

V Gazo po navedbah ZN vstopilo okoli 90 tovornjakov s humanitarno pomočjo

Približno 90 tovornjakov s humanitarno pomočjo je prek mejnega prehoda Kerem Šalom vstopilo v Gazo, je v sredo zvečer povedal tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov (ZN) Stephane Dujarric. Tudi Hamas je potrdil vstop 87 tovornjakov v Gazo. Izrael je pod vse večjim pritiskom mednarodne skupnosti zaradi katastrofalne humanitarne krize, v kateri so se znašli prebivalci Gaze zaradi blokade pomoči za enklavo. To je Izrael uvedel 2. marca z utemeljitvijo, da pomoč pristane v rokah vladajočega palestinskega islamističnega gibanja Hamas. V ponedeljek so nato ZN vendarle dobili dovoljenje za vstop prvih tovornjakov v enklavo.

Številne mednarodne humanitarne organizacije sicer opozarjajo, da količina pomoči, za katero je Izrael doslej odobril vstop v Gazo, niti približno ne zadošča tamkajšnjim potrebam. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pa je opozoril, da v Gazi strada dva milijona ljudi. Po navedbah ZN prihaja do zamikov pri prevozu pomoči zaradi nevarnosti na edini poti, ki jo je Izrael odobril v ta namen, piše britanski BBC. Minister palestinske vlade na zasedenem Zahodnem bregu Madžed Abu Ramadan je danes v Ženevi dejal, da so zadnjih nekaj dni v Gazi našteli 29 smrti otrok in starejših oseb zaradi lakote. V razdejani enklavi se prebivalstvo sooča tudi z vse hujšim pomanjkanjem vode. Izrael namreč kljub določenim dobavam nujne pomoči ne dovoljuje, da v Gazo vstopi gorivo, ki poganja obrate za razsoljevanje vode. Pitje morske vode, h kateri se po poročanju BBC iz obupa zatekajo tamkajšnji otroci, lahko povzroča hude ledvične težave. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem v sredo ob zagotovitvi, da bo izraelska vojska po končani ofenzivi nadzirala celotno Gazo, izjavil tudi, da je treba preprečiti humanitarno krizo v enklavi. V luči tega je predstavil tristopenjski načrt, ki vključuje dostavo osnovne pomoči v enklavo, odprtje točk za razdeljevanje hrane s strani ameriških podjetij in vzpostavitev "sterilnega območja" na jugu Gaze brez prisotnosti Hamasa, da bi olajšali dobavo pomoči, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Organizacija Gaza Humanitarian Foundation (GHF) pod pokroviteljstvom ZDA je napovedala, da bo v prihodnjih dneh v Gazo začela dobavljati pomoč. GHF namerava po lastnih navedbah v prvih 90 dneh delovanja razdeliti približno 300 milijonov obrokov hrane.

