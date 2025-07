Izraelska vojska odredila evakuacijo osrednjega dela Gaze

Izraelske sile so prebivalce in razseljene Palestince na območju mesta Deir al Balah pozvale, naj območje nemudoma zapustijo in se premaknejo proti jugu, proti Al Mavasiju na sredozemski obali.

V izraelskih napadih na severu Gaze je bilo glede na poročila, ki se opirajo na različne palestinske vire, ubitih in ranjenih na desetine Palestincev. Palestinska civilna zaščita je poročala, da je bilo zjutraj samo na severu Gaze ubitih 67 Palestincev, več deset pa ranjenih, medtem ko je palestinska tiskovna agencija Wafa poročala o 58 mrtvih in najmanj 60 ranjenih.

Po podatkih civilne zaščite so izraelske sile začele streljati na množico ljudi, ki so poskušali priti do humanitarne pomoči. Wafa je slicujoč se na očividce poročala, da so bile žrtve neoborožene. Številna trupla naj bi še vedno ležala na ulicah. Glede na poročila so ljudje čakali na tovornjake s pomočjo v bližini mejnega prehoda z Izraelom.

Svetovni program ZN za hrano je sporočil, da je njegov konvoj 25 tovornjakov s hrano "naletel na ogromne množice lačnih civilistov, ki so bili tarča streljanja", kmalu po tem, ko je prečkal mejo z Izraelom.