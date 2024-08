Izraelska vojska osvobodila arabskega beduina iz Gaze

OGLAS

Redek trenutek veselja za Izraelce sredi večmesečne vojne, ko jim je danes uspelo rešiti še enega talca iz krempljev Hamasa. A kljub temu v Gazi ostaja še na desetine talcev, ki kljub mednarodnim prizadevanjem za sklenitev sporazuma o prekinitvi ognja ostajajo v ujetništvu. Tokrat se je domov vrnil 52-letni Kaid Farhan Alkadi, ki je bil eden od osmih pripadnikov arabske beduinske manjšine v Izraelu. Delal je kot varnostnik v tovarni embalaže v kibucu Magen, ko je bil ta napaden. Ima dve ženi in je oče kar 11 otrok.

Kaid Farhan Alkadi FOTO: AP icon-expand

Takoj po tem, ko so sporočili, da so ga našli, so se na letališče zgrnili pripadniki njegove družine in nestrpno čakali njegov prihod. A Alkadi je bil najprej odpeljan v bolnišnico, po slikah sodeč je sicer v dobrem fizičnem stanju, poroča AP. "Zelo smo veseli, da ga bomo lahko objeli, ga videli in mu povedali, da smo vsi z njim," je za Channel 12 povedal član družine. "Upam, da se bo vsak talec vrnil domov, da bodo družine lahko doživele to srečo."

Operacija naj bi bila del drznih in pogumnih dejavnosti, ki jih vojska izvaja globoko v Gazi, je dejal izraelski obrambni minister Joav Galant in ob tem poudaril, da je Izrael zavezan vrnitvi vseh talcev. Po njihovih ocenah naj bi bilo v Gazi še vedno 108 talcev, več kot 40 naj bi jih bilo mrtvih. Večina ostalih je bila izpuščena med tedensko prekinitvijo ognja novembra v zameno za izpustitev Palestincev, ki so bili zaprti v Izraelu. V različnih operacijah jim je sicer uspelo rešiti osem talcev, a je na račun tega nastradalo veliko več Palestincev. Po trditvah Hamasa je bilo tudi več talcev ubitih v izraelskih zračnih napadih.