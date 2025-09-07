Izraelska vojska porušila še eno stolpnico v Gazi; pred Netanjahujevo rezidenco protestniki

Izraelska vojska je v soboto ob stopnjevanju ofenzive na Gazo v napadu porušila stolpnico v mestu Gaza, že drugo v dveh dneh. Tudi tokrat je napad opravičevala s tem, da naj bi jo palestinsko gibanje Hamas uporabljalo za nadzor izraelskih enot. Davi sta medtem z območja Gaze proti Izraelu poletela dva izstrelka. V Jeruzalemu se je medtem v soboto pred Netanjahujevo rezidenco zbralo več deset tisoč ljudi, ki so zahtevali končanje vojne v Gazi in vrnitev talcev.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP









Razseljeni Palestinci znova evakuirani icon-picture-layer-2 1 / 6

Potem ko je izraelska vojska (IDF) že v petek porušila prvo stolpnico v mestu Gaza, je v soboto zvečer sporočila, da so zadeli še eno. Po navedbah očividcev gre za stanovanjsko stolpnico Susi, ki je bila v napadu povsem uničena. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je objavil posnetek, ki prikazuje, kako se 15-nadstropno poslopje zruši v oblaku prahu in dima. Podobno kot že za prvo stolpnico je izraelska vojska tudi tokrat navedla, da je poslopje uporabljal Hamas, in sicer za nadzor nad izraelskimi enotami. Zatrdil je tudi, da naj bi sprejeli ukrepe za omilitev škode za civiliste. Poleg tega je IDF izvedel še druge napade, tarče pa so bile džamija, šola, ki služi kot zavetišče razseljenim Palestincem ter taborišča. V napadih je bilo po podatkih Al Jazeere ubitih najmanj 21 ljudi.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia







Posledice zadnjih izraelskih napadov na Gazo icon-picture-layer-2 1 / 5

Vojska je pred tem v soboto izdala poziv k evakuaciji tako stolpnice kot širšega območja mesta Gaze, prebivalci naj bi se odpravili proti območju Al Mavasi na jugu enklave, kjer naj bi jim bili zagotovljeni humanitarna pomoč in zdravstvena oskrba. Izrael je območje Al Mawasi razglasil za varno območje na začetku vojne, ki jo je sprožil napad islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra 2023. Vojska je od takrat na tem območju kljub temu izvedla številna bombardiranja, češ da so ciljali borce Hamasa. Izrael že več tednov svari pred novo ofenzivo na največje mesto v Gazi in je okrepil napade in kopenske operacije v predmestju, kar sproža skrbi pred nadaljnjim poslabšanjem že tako katastrofalnih humanitarnih razmer. Danes sta medtem z območja Gaze nad ozemlje Izraela priletela dva izstrelka, je sporočila izraelska vojska. Eno raketo je prestregla zračna obramba, druga pa je padla na odprto območje. Palestinsko gibanje Islamski džihad je sporočilo, da so napad izvedli njegovi pripadniki. Od začetka vojne so sicer iznad Gaze nad Izrael poletele številne rakete, so pa ti napadi v zadnjem času postali manj pogosti.

Na množičnih demonstracijah v Jeruzalemu pozivi k dogovoru za vrnitev talcev

V Jeruzalemu se je v soboto zbralo več deset tisoč ljudi, ki so zahtevali končanje vojne v Gazi in vrnitev talcev. Demonstranti so se zbrali pred rezidenco izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in ga pozvali, naj sklene dogovor s palestinskim gibanjem Hamas. Forum, ki zastopa družine zajetih talcev, je pozval Netanjahuja, naj nemudoma pošlje pogajalsko skupino na pogovore o končanju vojne v palestinski enklavi in zagotovi izpustitev vseh talcev. Po poročanju časnika Times of Israel se je enih največjih demonstracij v Jeruzalemu doslej, na katerih so ljudje zahtevali sklenitev dogovora o talcih, v soboto zvečer udeležilo več deset tisoč ljudi.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP





Protest v Jeruzalemu icon-picture-layer-2 1 / 4