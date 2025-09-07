Izraelska vojska porušila še eno stolpnico v Gazi; pred Netanjahujevo rezidenco protestniki

- FOTO: AP
Potem ko je izraelska vojska (IDF) že v petek porušila prvo stolpnico v mestu Gaza, je v soboto zvečer sporočila, da so zadeli še eno. Po navedbah očividcev gre za stanovanjsko stolpnico Susi, ki je bila v napadu povsem uničena. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je objavil posnetek, ki prikazuje, kako se 15-nadstropno poslopje zruši v oblaku prahu in dima.
Podobno kot že za prvo stolpnico je izraelska vojska tudi tokrat navedla, da je poslopje uporabljal Hamas, in sicer za nadzor nad izraelskimi enotami. Zatrdil je tudi, da naj bi sprejeli ukrepe za omilitev škode za civiliste.
Poleg tega je IDF izvedel še druge napade, tarče pa so bile džamija, šola, ki služi kot zavetišče razseljenim Palestincem ter taborišča. V napadih je bilo po podatkih Al Jazeere ubitih najmanj 21 ljudi.
Vojska je pred tem v soboto izdala poziv k evakuaciji tako stolpnice kot širšega območja mesta Gaze, prebivalci naj bi se odpravili proti območju Al Mavasi na jugu enklave, kjer naj bi jim bili zagotovljeni humanitarna pomoč in zdravstvena oskrba.
Izrael je območje Al Mawasi razglasil za varno območje na začetku vojne, ki jo je sprožil napad islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra 2023. Vojska je od takrat na tem območju kljub temu izvedla številna bombardiranja, češ da so ciljali borce Hamasa.
Izrael že več tednov svari pred novo ofenzivo na največje mesto v Gazi in je okrepil napade in kopenske operacije v predmestju, kar sproža skrbi pred nadaljnjim poslabšanjem že tako katastrofalnih humanitarnih razmer.
Danes sta medtem z območja Gaze nad ozemlje Izraela priletela dva izstrelka, je sporočila izraelska vojska. Eno raketo je prestregla zračna obramba, druga pa je padla na odprto območje.
Palestinsko gibanje Islamski džihad je sporočilo, da so napad izvedli njegovi pripadniki. Od začetka vojne so sicer iznad Gaze nad Izrael poletele številne rakete, so pa ti napadi v zadnjem času postali manj pogosti.
Na množičnih demonstracijah v Jeruzalemu pozivi k dogovoru za vrnitev talcev
V Jeruzalemu se je v soboto zbralo več deset tisoč ljudi, ki so zahtevali končanje vojne v Gazi in vrnitev talcev. Demonstranti so se zbrali pred rezidenco izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in ga pozvali, naj sklene dogovor s palestinskim gibanjem Hamas.
Forum, ki zastopa družine zajetih talcev, je pozval Netanjahuja, naj nemudoma pošlje pogajalsko skupino na pogovore o končanju vojne v palestinski enklavi in zagotovi izpustitev vseh talcev. Po poročanju časnika Times of Israel se je enih največjih demonstracij v Jeruzalemu doslej, na katerih so ljudje zahtevali sklenitev dogovora o talcih, v soboto zvečer udeležilo več deset tisoč ljudi.
Forum je opozoril, da so minili trije tedni, ne da bi se Izrael odzval na pozitivni odgovor predstavnikov Hamasa glede predlaganega dogovora o prekinitvi ognja. Netanjahujevo vlado so pozvali, naj sprejme trenutni predlog in začne pogajanja za vrnitev vseh talcev.
Predlog predvideva 60-dnevno prekinitev ognja v Gazi, v okviru katere bi sprva izpustili deset živih talcev v zameno za palestinske zapornike.
V luči stopnjevanja izraelskih napadov v Gazi pred bližajočo se ofenzive se medtem nadaljujejo diplomatska prizadevanja za končanje vojne. Po poročanju izraelske televizije Kan naj bi posredniške države ZDA, Katar in Egipt predvidoma ta teden predstavile nov predlog dogovora, ki bi predvideval izpustitev vseh talcev in končanje vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je nedavno izjavil, da se zelo intenzivno pogajajo s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas.
Hamas je v soboto zvečer ponovil, da se strinja z zadnjim predlogom o prekinitvi ognja, ki so ga predstavili mednarodni posredniki. Sporočil je še, da je "odprt za vse ideje in predloge", ki bi privedli do trajnega premirja, popolnega umika izraelskih sil iz Gaze, dostave humanitarne pomoči in izmenjave talcev za palestinske zapornike.
Iz sobotne izjave Hamasa po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sicer ni jasno, ali bi se skupina strinjala z takojšnjo izpustitvijo vseh preostalih talcev.
Netanjahu vztraja pri celovitem dogovoru, v katerem bi bili vsi izraelski talci takoj izpuščeni. Izraelske oblasti trdijo, da je od 48 talcev, ki so jih 7. oktobra 2023 zajeli palestinski borci in so še vedno v Gazi, živih 20. Netanjahu tudi vztraja pri predaji in razorožitvi Hamasa ter želi, da bi Izrael ohranil varnostni nadzor nad Gazo.