Ranjenega Palestinca privezali na vozilo, Izrael priznal kršenje protokola

Družina ranjenega moškega je dejala, da so prosili za reševalce, vendar ga je vojska vzela, privezala na sprednji del vozila in odpeljala. Moškega so kasneje prepeljali na zdravljenje k Rdečemu križu.

Izraelska vojska je zagotovila, da bodo incident preučili, saj ravnanje z ranjenim osumljencem, ki je prikazan na posnetku, ni v skladu z vrednotami vojske.

Od začetka izraelske vojne v Gazi je nasilje poraslo tudi na Zahodnem bregu. Po podatkih Združenih narodov je bilo na Zahodnem bregu in Vzhodnem Jeruzalemu od 7. oktobra ubitih najmanj 480 Palestincev, medtem pa podatkih palestinskih oblasti navajajo podatek najmanj 549 ubitih Palestincev na Zahodnem bregu.