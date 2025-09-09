Svetli način
Izraelska vojska pozvala vse prebivalce mesta Gaza k evakuaciji

Gaza, 09. 09. 2025 12.22 | Posodobljeno pred 15 minutami

Izraelska vojska je odredila takojšnjo evakuacijo celotnega mesta Gaza pred načrtovano ofenzivo za popolno zasedbo največjega mesta v tej palestinski enklavi. Izraelske sile so prvič ukazale evakuacijo celotnega mesta in prebivalce pozvale, naj se odpravijo proti jugu enklave.


"Izraelske sile so odločene premagati Hamas in bodo na območju mesta Gaza začele izvajati operacije z veliko silo, tako kot doslej po celotni enklavi," je tiskovni predstavnik izraelske vojske sporočil na družbenih omrežjih.

V objavi je vojska vse prebivalce Gaze pozvala, naj se odpravijo proti območju Al Mavasi na jugu enklave, ki ga je Izrael označil za "humanitarno območje". Vojska je na tem območju kljub temu doslej že izvedla številne napade.

Izraelske sile so danes tako prvič ukazale celotno evakuacijo mesta Gaza, pred tem so takšne pozive izdali le za določena območja. Mesto Gaza je sicer najgosteje naseljeno območje v palestinski enklavi, v katerem živi približno milijon prebivalcev. Okoli 100.000 jih je že zapustilo mesto.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v ponedeljek prebivalcem Gaze sporočil, naj zapustijo mesto Gaza. Ob tem je napovedal okrepitev napadov, potem ko sta v ponedeljek zjutraj na severu Jeruzalema dva Palestinca streljala na avtobusni postaji in ubila najmanj šest ljudi. Izrael je v zadnjih dneh kljub prošnjam in pozivom številnih držav in mednarodnih organizacij krepil bombardiranje v pripravah na operacijo za popolno zasedbo mesta Gaza.

