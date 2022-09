Izraelska vojska priznala, da je verjetno ubila novinarko Al Jazeere

Družina ubite novinarke je v sporočilu za javnost po objavljenem poročilu izraelske vojske navedla, da Izrael doslej "ni hotel prevzeti odgovornosti za umor". "Še vedno smo globoko prizadeti, frustrirani in razočarani," so sporočili in ZDA pozvali k "verodostojni" preiskavi.

51-letna novinarka Abu Akleh je bila ubita med poročanjem s prizorišča racije izraelske vojske v palestinskem begunskem taborišču Dženin na območju zasedenega Zahodnega brega. Palestinsko zdravstveno ministrstvo je takrat sporočilo, da je bila ustreljena v glavo, ranam pa je podlegla kmalu po prihodu v bolnišnico.

Za njeno smrt so palestinska stran, Al Jazeera in Katar obtožili izraelsko vojsko. Da so jo ubile izraelske sile, je sklenil tudi urad ZN za človekove pravice, v to smer pa je pokazalo tudi več novinarskih preiskav. ZDA so v začetku julija po pregledu krogle, ki so jim jo izročile palestinske oblasti, prišle do zaključka, da je novinarko ubil strel z izraelskih položajev, vendar pa naj le-ta ne bi bil nameren.