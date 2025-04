Izraelska vojska priznala napake pri napadu na reševalna vozila v Gazi

Izraelska vojska je doslej trdila, da so vojaki streljali na konvoj vozil brez prižganih utripajočih luči, pa tudi, da konvoj ni imel predhodnega dovoljenja izraelskih oblasti.

V soboto pa je zaokrožil posnetek napada, na katerem so jasno vidna vozila z vklopljenimi utripajočimi lučmi. Izraelska vojska vztraja, da je bilo vsaj šest humanitarnih delavcev povezanih s Hamasom, vendar doslej ni predložila nobenega dokaza. Priznava, da so bili neoboroženi, ko so vojaki začeli streljati.