Izraelska vojska prodira v Gazo, med tarčami obstreljevanja več bolnišnic

Spopade blizu največje bolnišnice v enklavi Al Šifa je v četrtek potrdil tudi Izrael, ko je sporočil, da so v vojaški četrti Hamasa v bližini bolnišnice v kopenskih in zračnih napadih ubili več deset pripadnikov Hamasa in uničili več njihovih predorov, današnjih spopadov pa še ni komentiral, poročata britanski BBC in francoska tiskovna agencija AFP.

V tej bolnišnici, v katero se je zateklo tudi več tisoč ljudi iz celotne enklave, naj bi po trditvah Izraela imel Hamas skrite poveljniške centre, pod zemljo pa mrežo predorov.

Izraelska vojska medtem preverja trditve, da so ponoči rakete zadele območje blizu bolnišnice. Na družbenih omrežjih namreč kroži video posnetek, na katerem je videti posledice padca izstrelka na dvorišču bolnišnice.

Direktor bolnišnice Al Šifa pa je danes zjutraj sporočil, da je bila v izraelskem napadu na bolnišnični kompleks poškodovana ena od tamkajšnjih klinik, ki jo uporabljajo za nujne zdravstvene primere, vanjo pa so se zatekli razseljeni s celotnega območja Gaze, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.