Izraelska vojska prodrla do morja in območje Gaze razdelila na dva dela

Izraelska vojska je območje Gaze razdelila na dva dela. Kot je v nedeljo zvečer v Tel Avivu dejal tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari, so izraelske sile popolnoma obkolile mesto Gaza in prodrle do morja, tako da zdaj obstajata severna in južna Gaza. Območje Gaze je sicer znova ostalo brez internetnih in telefonskih povezav, palestinski Rdeči polmesec pa je sporočil, da je izgubil stik s svojimi reševalnimi ekipami na tem območju

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa je Hagari dejal, da so izraelske enote dosegle obalo v južnem delu mesta Gaza in "držijo" položaje. Še vedno pa naj bi civilno prebivalstvo s severa po koridorju lahko prešlo v južni del enklave. Hagari je tudi potrdil, da drevi potekajo obsežni zračni napadi v Gazi. Mesto Gaza je popolnoma obkoljeno, je dejal Hagari in to označil kot odločilen korak. icon-expand Ognjeno nebo nad Gazo FOTO: AP Predstavniki Hamasa so zvečer sporočili, da je izraelska vojska drevi "intenzivno bombardirala" več bolnišnic na severu Gaze. "Že več kot uro potekajo intenzivni bombni napadi na bolnišnice," so sporočili iz medijskega urada Hamasa. Napadi naj bi bili še posebej siloviti v bližini največje bolnišnice na palestinskem ozemlju, Al Šifa, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Telekomunikacijsko podjetje Paltel je danes potrdilo, da je območje Gaze znova ostalo brez internetnih in telefonskih povezav. Palestinski Rdeči polmesec je na omrežju X sporočil, da je izgubil stik s svojimi reševalnimi ekipami na območju Gaze. Agencija Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA) je danes objavila, da se je število doslej ubitih uslužbencev ZN v Gazi povečalo na 79, od tega jih je bilo pet ubitih v 48 urah. Poleg tega je bilo ranjenih najmanj 24 uslužbencev. Načelnik generalštaba izraelske vojske Herci Halevi pa je zvečer v Tel Avivu dejal, da je izraelska vojska pripravljena tudi na morebiten večji napad v Libanonu. "Pripravljeni smo, da kadar koli udarimo na severu," je po poročanju dpa dejal Halevi med obiskom izraelskih enot na meji z Libanonom. "Imamo jasen cilj, da znova vzpostavimo bistveno boljše varnostne razmere na mejah, ne le na območju Gaze," je še dejal Halevi.