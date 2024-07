Izraelska vojska se je umaknila, a za seboj pustila okoli 300 mrtvih

Število smrtnih žrtev bi se lahko še povečalo, saj je pod ruševinami še veliko trupel. "To je jasen in popoln vojni zločin, izveden s podporo ameriške administracije, ki Tel Avivu zagotavlja orožje," je dejal Ismail Thawabta, vodja vladnega urada za medije v Gazi.

Ko so se izraelske sile umaknile iz Han Junisa, prebivalcem ni ostalo več nič. Ljudje so se vrnili na svoje domove, a so mnogi ugotovili, da so njihove hiše poškodovane in uničene. Medijski urad, ki je pod nadzorom Hamasa, je sporočil, da je poškodovanih več kot 300 hiš. Izraelska vojska naj bi porušila tudi glavno pokopališče v Bani Suhaili, mestu na vzhodnem obrobju Han Junisa. "Vračam se in verjamem v Boga. Ne vem, ali bomo živeli ali umrli," je dejala ena izmed prebivalk. "Kljub trpljenju smo potrpežljivi in po božji volji bomo zmagali."