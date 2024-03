Izraelska vojska še naprej oblega bolnišnico v Gazi, ubili naj bi 140 pripadnikov Hamasa

OGLAS

Tretji dan obleganja bolnišnice al Šifa. Izraelska vojska je že včeraj zatrdila, da so med napadom ubili 90 ljudi, razseljeni Palestinci, ki so se zatekli v bolnišnico, pa so poročali o dolgotrajnih pridržanjih in zlorabah. Hamas je obsodil izraelski "krvavi pokol" in dejal, da so med smrtnimi žrtvami civilisti, bolniki in razseljeni ljudje.

Al Šifa, sicer največja bolnišnica na območju Gaze, je ena izmed redkih zdravstvenih ustanov, ki vsaj delno deluje na severu enklave. Pred zadnjim napadom je tam zatočišče poiskalo več kot 7000 ljudi, piše Al Jazeera. A kot zdaj trdi izraelska vojska (IDF), so v kompleksu zaslišali približno 300 osumljencev, več kot 160 pridržanih pa so pripeljali v Izrael za "nadaljnjo preiskavo". "V preteklem dnevu so vojaki na območju bolnišnice likvidirali teroriste in locirali orožje, hkrati pa preprečili škodo civilistom, bolnikom, zdravstvenim ekipam in drugi opremi," je sporočila vojska.

Danes naj bi, po navedbah izraelske vojske, v bolnišnici ubili najmanj 140 ljudi, vendar ni bilo preverjeno, ali so bili ti ljudje člani Hamasa, kot trdi izraelska vojska. "Uničili so celoten specialistični center, popolnoma novo stavbo, ki je bila zgrajena za pomoč Palestincem, ki potrebujejo operacijo," je povedal sodelavec Al Jazeere, ki se trenutno nahaja v Gazi. "Izraelska vojska zdaj vsem v bolnišnici, vključno z zdravstvenim osebjem in bolniki, naroča, naj se nemudoma evakuirajo." Tudi v okolici bolnišnice ni nič boljše, nadaljuje se intenzivno bombardiranje, več stanovanjskih stavb je zdaj pod udarom izraelskih sil. Na Zahodnem bregu v več napadih ubitih osem Palestincev Med racijo v begunskem taborišču pri kraju Tulkarm sta bili ubiti dve osebi ob napadu iz zraka, dve pa sta podlegli poškodbam zaradi strelnih ran, je sporočil Palestinski Rdeči križ. Poleg tega naj bi tam po navedbah očividcev izraelska vojska uničevala infrastrukturo, vključno s cestami. V ločenem napadu z dronom na vozilo v Dženinu so v sredo umrli trije moški, za katere Izrael trdi, da so pripadniki oborožene skupine Islamski džihad. V znak protesta danes v Dženinu poteka splošna stavka, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa. Izraelska vojska je ponoči med drugim bila dejavna še v Nablusu, Hebronu in v begunskem taborišču pri Ramali, kjer je bil v streljanju ubit en Palestinec. V času trajajoče ofenzive v Gazi, ki jo je v odgovor na vdor palestinskih borcev na jug države Izrael sprožil 7. oktobra lani, je bilo na Zahodnem bregu ubitih več kot 430 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Gazi je v tem času bilo ubitih skoraj 32.000 Palestincev, vključno s 65 v zadnjih 24 urah. Blinken prepričan v sklenitev dogovora o prekinitvi ognja v Gazi Ameriški zunanji minister je dejal, da so dogovoru o prekinitvi ognja v Gazi vse bližje. Razlike med pogajalskimi partnerji se zmanjšujejo. "Menim, da je sporazum zelo mogoč," je dejal Blinken.

Državni sekretar ZDA Antony Blinken se je srečal s savdskim kronskim princem Mohamedom bin Salmanom. FOTO: AP icon-expand