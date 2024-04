Izraelska vojska se umika z juga Gaze, Netanjahu: Smo le korak od zmage v vojni

"98. divizija izraelskih obrambnih sil, ki je zaključila svojo misijo v Han Junisu, se umika iz Gaze in se bo začela pripravljati na prihodnje operacije," so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočile izraelske obrambne sile.

Izraelska vojska je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdila, da so se z juga Gaze tako umaknile vse čete izraelske vojske. Dodali so, da je v Gazi še vedno veliko izraelskih enot, ki "zagotavljajo svobodno delovanje izraelske vojske in izvajajo varnostne operacije".