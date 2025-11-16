Svetli način
Tujina

Izraelska vojska streljala na mirovnike ZN: zamenjali so jih za osumljence

Jeruzalem/Bejrut,, 16. 11. 2025 16.19 | Posodobljeno pred 58 minutami

A.K. , STA
Mirovna misija Združenih narodov v Libanonu (Unifil) je sporočila, da so izraelski vojaki iz tanka v bližini postojanke, ki jo je Izrael vzpostavil na ozemlju Libanona, streljali na mirovnike na jugu Libanona. Izraelska vojska obtožbe zanika in trdi, da ni namerno streljala na mirovnike.

Izraelska vojska je sporočila, da so mirovnike ZN zaradi slabih vremenskih razmer zamenjali za "osumljence" in so zato proti njim izstrelili le opozorilne strele.

V Unifilu so pojasnili, da so izstrelki pristali približno pet metrov stran od njihovega osebja. Mirovniki so se lahko na varno umaknili šele po približno 30 minutah, potem ko se je tank umaknil nazaj na območje izraelske postojanke.

Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična. FOTO: AP

Streljanje na mirovnike predstavlja resno kršitev resolucije Varnostnega sveta ZN, ki je leta 2006 končala konflikt med Izraelom in Hezbolahom, so poudarili v Unifilu. Izraelske sile so pozvali, naj se vzdržijo napadov na mirovnike.

Mirovna misija ZN na jugu Libanona sodeluje z libanonsko vojsko pri utrjevanju premirja med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah, ki je bilo doseženo lani novembra. Namen premirja je bil končati več kot eno leto trajajoče sovražnosti med Izraelom in Hezbolahom, ki so izbruhnile med vojno v Gazi.

Skladno z dogovorjenim premirjem naj bi Izrael svoje sile umaknil iz južnega Libanona, vendar se izraelska vojska ni umaknila iz petih območij, ki jih smatra za strateško pomembna. Izrael je poleg tega kljub premirju nadaljeval z napadi na Libanon, pri čemer se je zagovarjal, da cilja položaje in borce Hezbolaha.

Današnji incident po poročanju AFP ni bil edini, v katerem je Unifil obtožil Izrael, da ogroža njihove mirovne sile.

Unifil je poleg tega v petek sporočil, da je izraelska vojska jugozahodno od libanonskega mesta Jarun zgradila betonski zid. Ta naj bi prečkal t. i. modro črto, ki predstavlja de-facto mejo med državama. Zaradi zidu je po podatkih Unifila več kot 4000 kvadratnih metrov libanonskega ozemlja nedostopnega lokalnim prebivalcem. Izrael je obtožbe zanikal.

Unifil je v petek dejal še, da sta izraelska prisotnost in gradnja zidu na libanonskem ozemlju kršitvi resolucije Varnostnega sveta in ozemeljske celovitosti Libanona.

