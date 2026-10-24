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Izraelska vojska v Hebronu razselila več sto palestinskih družin

Hebron, 24. 10. 2026 15.32 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Izraelske sile v Hebronu

Izraelske sile so vstopile v mesto Hebron na zasedenem Zahodnem bregu in razselile okoli 250 družin, nekatere sredi noči. Izrael to uvršča v okvir posredovanja na območju, potem ko sta bila tam v napadu ubita dva izraelska vojaka. Palestinske oblasti so pozvale k mednarodnemu pritisku na Izrael za zaščito Palestincev.

V streljanju, ki sta ga izvedla dva Palestinca, sta bila v petek na nadzorni točki blizu Hebrona, v katerem izraelski naseljenci živijo obkroženi z lokalnimi Palestinci, ubita dva izraelska vojaka. Premier Benjamin Netanjahu je po tem napovedal obsežno operacijo, kakršne da ni bilo od leta 1967, ko je Izrael zasedel območje Zahodnega brega.

V soseski Ein Dir Baha so bile stavbe po poročanju AFP označene s črko X, ki pomeni, da so iz njih umaknili prebivalce. Ulice na območje so zapuščene. Po navedbah lokalnega guvernerja Haleda Dudina je tarča umikanja prebivalcev tretjina Hebrona, začeli naj bi v soseski, iz katere sta prihajala napadalca. Ukrepanje je označil za kolektivno kaznovanje civilistov.

Po njegovih besedah je ukrep prizadel okrog 150 družin, medtem ko župan Hebrona Jusef al Džabari in lokalni aktivist Isa Amro šteilo ocenjujeta na 250, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska je sporočila, da na območju izvaja "natančne, usmerjene in temeljite preiskave", usmerjene v domače okolje napadalcev, ki sta bila v petek oba ubita. Operacija naj bi po navedbah vojske trajala več dni.

Netanjahujev skrajno desni svetovalec Itamar Ben Gvir je Izrael po napadu celo pozval, naj razpusti Palestinske oblasti, delno avtonomno telo, ki v sodelovanju z Izraelom upravlja z deli Zahodnega brega. Netanjahu je danes rekel, da bi se moral organ pripraviti na "veliko presenečenje", še poroča AFP.

Palestinske oblasti so medtem pozvale k mednarodnemu pritisku na Izrael za zaščito Palestincev. Soočenje z "vse več grožnjami za razširitev prisilnih razselitev in uničenja terja nujno mednarodno ukrepanje, ki bi seglo prek obsodb, da bi dosegli oprijemljive in odvračalne ukrepe", je v sporočilu zapisalo zunanje ministrstvo oblasti.

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