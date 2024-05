Izraelska vojska v zadnjih 24 urah napadla 70 ciljev v Gazi

Izraelska vojska nadaljuje napade na Rafo in Džabalijo.

Izraelska letala so v zadnjih 24 urah napadla 70 ciljev v Gazi. V enem od napadov na Rafo je bil po navedbah Izraela ubit poveljnik Islamskega džihada, ki naj bi bil vodja logistike te oborožene skupine v Rafi.

V izraelskem obstreljevanju mesta Han Junis je bil ubit najmanj en človek, poroča katarska televizija Al Jazeera.

V Džabiliji medtem še naprej potekajo intenzivni spopadi, v katerih je bilo ubitih več palestinskih borcev, je sporočila izraelska vojska.

Izrael je sicer v začetku januarja sporočil, da je končal operacije za uničenje Hamasa na severu Gaze in napovedal, da se bo osredotočil na osrednji in južni del enklave. Toda pred manj kot tednom dni so se v Džabaliji ponovno začeli intenzivni spopadi.

Izraelska vojska je samo v petek po lastnih navedbah ubila približno 60 borcev palestinskega islamističnega gibanja Hamas v Džabiliji. Ob tem je poudarila, da so spopadi v taborišču eni najhujših na tem območju od začetka vojne v Gazi oktobra lani.