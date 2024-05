Izraelska vojska vstopila v begunsko taborišče, razmere so kritične

Okrepili so tudi pritisk na Rafo, intenzivneje pa napadajo tudi begunsko taborišče Džabalija. Kot poroča Al Jazeera, naj bi uničili številne stanovanjske hiše in napadli evakuacijske centre. Tudi Džabalijo so izraelski vojaki označili za zatočišče Hamasa in v soboto prebivalcem izdali ukaze o evakuaciji, da bi lahko začeli vojaško operacijo. Vendar je težava v tem, da prebivalci skoraj nimajo več kam iti, uradniki ZN-a pa pravijo, da tam vlada "popolna lakota".

Izraelske sile se z borci Hamasa borijo na območju Gaze, tudi na delih opustošenega severa. To območje je sicer izraelska vojska, kot trdijo, "očistila borcev" že pred meseci, a so se ponovno prerazporedili, piše AP.

Prebivalci Gaze so dejali tudi, da so izraelska bojna letala napadla taborišče in območje Zejtun vzhodno od mesta Gaze, kjer naj bi se izraelska vojska že več kot en teden borila z borci Hamasa. Več deset tisoč ljudi so pozvali, naj se preselijo v bližnja območja.

Izrael je tudi mesto Rafa na jugu Gaze sicer nedavno prikazal kot trdnjavo Hamasa in dejal, da morajo tja čim prej vdreti ter razbiti skupino in vrniti talce domov. Kontraadmiral Daniel Hagari, najvišji tiskovni predstavnik izraelske vojske, je dejal, da se njihove enote borijo v vseh delih Gaze. Poleg Džabalije in Zejtuna naj bi bili prisotni tudi v Bejt Lahiji in Bejt Hanunu, mestih blizu severne meje Gaze z Izraelom.

"Hamasovega režima ni mogoče zrušiti brez priprave alternative temu režimu," je dodal. "Edini ljudje, ki lahko vladajo Gazi, so prebivalci Gaze, z veliko podpore in pomoči od zunaj."