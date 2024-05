Izraelska vojska vstopila v center Rafe, Palestinci bežijo

Izraelski tanki naj bi vstopili v center Rafe in prevzeli nadzor nad krožiščem al-Awda. Krožišče je ključna točka, kjer se nahajajo večje banke, vladne ustanove, podjetja in trgovine. Priče, ki so se nahajali na območju, so dejale, da so se vojaki postavili na vrh stavbe, ki gleda na trg in začeli streljati ob vsakršnem gibanju.