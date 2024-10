Eksplozije v Bejrutu, izraelska vojska izvaja tudi kopensko ofenzivo

"Izraelske obrambne sile so začele usmerjene kopenske napade na podlagi natančnih obveščevalnih podatkov. Ti cilji se nahajajo v vaseh blizu meje in predstavljajo neposredno grožnjo skupnostim na severu Izraela. Vojska deluje po metodičnem načrtu, za katerega se je pripravljala v zadnjih mesecih ," je IDF sporočila na omrežju X.

Več smrtonosnih napadov je izraelska vojska izvedla tudi v sirski prestolnici Damask, od koder poročajo o najmanj treh ubitih in devetih ranjenih civilistih.

O spopadih s sovražnikom poroča tudi Hezbolah. Namestnik vodje gibanja Hezbolah Naim Kasem je po poročanju BBC-ja sporočil, da je skupina pripravljena na izraelsko kopensko ofenzivo in opozoril, da bo ta bitka "lahko dolgotrajna".

Libanonska vojska, ki je manjša od Hezbolaha, je medtem umaknila svoje enote stran od meje, poroča AFP.

Kopensko operacijo podprle tudi ZDA

Izraelsko kopensko operacijo v Libanonu so podprle tudi ZDA. Obrambni minister Lloyd Austin je po pogovoru z izraelskim kolegom Joavom Galantom na omrežju X sporočil, da sta se "strinjala o potrebi po odstranitvi napadalne infrastrukture ob meji, da libanonski Hezbolah ne bo mogel izvesti napadov na severne skupnosti Izraela v slogu 7. oktobra".

Austin je ob tem posvaril Iran pred "resnimi posledicami", če bi v odgovor na izraelske napade na gibanje Hezbolah neposredno napadel Izrael. "Združene države so dobro pripravljene za obrambo ameriškega osebja, partnerjev in zaveznikov pred grožnjami Irana in terorističnih organizacij, ki jih podpira Iran," je sporočil.

Izrael je tako ob podpori ZDA znova prezrl poziv k prekinitvi ognja in deeskalaciji razmer, ki so ga po ponedeljkovem neformalnem srečanju izrazili zunanji ministri EU, pred tem pa tudi nekateri drugi svetovni voditelji in generalni sekretar Združenih narodov.

V luči izraelskih napadov na Libanon, ki so se okrepili pred tednom dni in zahtevali že več sto življenj, še naprej potekajo tudi obsežne evakuacije in razseljevanje. Po podatkih ZN je znotraj države razseljenih več kot 200.000 ljudi, še več kot 100.000 pa jih je pobegnilo v sosednjo Sirijo. Ob začetku izraelskih kopenskih operacij je medtem več držav, vključno s Kanado in Veliko Britanijo, danes začelo organizirati evakuacijske lete iz Libanona za svoje državljane.