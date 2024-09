Izraelska vojska zapustila taborišča, a za seboj pustila veliko uničenje

"Izraelske varnostne sile še naprej delujejo, da bi dosegle cilje protiteroristične operacije," so sporočili. Več 100 izraelskih vojakov je namreč sodelovalo v najbolj smrtonosni operaciji na okupiranem Zahodnem bregu od začetka vojne med Izraelom in Hamasom, pri čemer uporabljajo taktiko, ki so jo Združeni narodi poimenovali "smrtonosna taktika".

Ponoči so izraelski oklepniki počasi zapustili begunsko taborišče Jenin s kontrolne točke, postavljene na eni od glavnih cest, poroča AP, v taborišču pa ni več vojakov. Ravno tako so zapustili taborišče Tulkarem, taborišče Al-Faraa pa so zapustili že prej, vendar so sporočili, da tam operacija še zdaleč ni končana.

A glavni fokus je vselej bilo begunsko taborišče Jenin, trdnjava palestinskih vojakov, ki se je okrepila po napadu Hamasa na Izrael. Po podatkih lokalnih zdravstvenih uradnikov je bilo v spopadih v Jeninu ubitih 21 od 39 Palestincev, po besedah izraelske vojske pa je bila večina med njimi borcev. Vendar spopadi niso terjali le življenja borcev, temveč so imeli uničujoče posledice tudi za civiliste. Prekinjena je bila namreč oskrba z vodo in elektriko, reševalna vozila za evakuacijo ranjencev pa so se upočasnila. Poleg tega so v taborišče vstopili vojaški buldožerji, ki so podirali ceste in iskali zakopana eksplozivna sredstva.

Uporaba buldožerjev je naletela na ostre kritike organizacije Amnesty, ki je pozvala k preiskavi vojnih zločinov. "Izraelska vojska je z buldožerji in ročno nameščenimi eksplozivi nezakonito uničila kmetijska zemljišča in civilne zgradbe ter porušila celotne soseske, vključno z domovi, šolami in mošejami," je dejala organizacija.

Izraelski vojaški uradnik je potrdil veliko uničenje v taborišču, vendar je dejal, da je to le posledica strategije vojakov, ki so na civilnih območjih namestili eksplozive.