Izraelske enote korakajo v mesto Gaza, iz Slovenije pozivi, naj se ustavijo

Izraelska vojska je ponoči začela ofenzivo za zavzetje mesta Gaza. Po navedbah očividcev sta bila mesto in njegova okolica tarča nenehnega izraelskega bombardiranja. Medicinske delavce in osebje humanitarnih organizacij v severnem delu enklave je izraelska vojska po lastnih navedbah že obvestila, naj se pripravijo na evakuacijo.

Poročali smo, da je na začetku avgusta izraelski varnostni kabinet odobril načrt za popolno zavzetje mesta Gaza na severu istoimenske enklave, v okviru katerega je obrambni minister Izrael Kac ta teden odredil vpoklic okoli 60.000 rezervistov.

"Ne čakamo. Začeli smo s predhodnimi ukrepi in izraelska vojska že zdaj obvladuje obrobje mesta Gaza," pa so sporočile izraelske sile, medtem ko so prebivalci poročali, da je bilo mesto ponoči tarča neprestanega bombardiranja.

Po besedah tiskovnega predstavnika civilne zaščite v palestinski enklavi Mahmuda Basala so bila na udaru zlasti severozahodna in jugovzhodna območja v bližini mesta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska je danes sporočila še, da je medicinske delavce in osebje humanitarnih organizacij na severu Gaze obvestila, naj se pripravijo na evakuacijo in premestitev bolnišnične opreme v južni del enklave.