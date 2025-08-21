Svetli način
Tujina

Izraelske enote korakajo v mesto Gaza, iz Slovenije pozivi, naj se ustavijo

Gaza, Tel Aviv, Ljubljana, 21. 08. 2025 17.58 | Posodobljeno pred eno minuto

Izraelska vojska (IDF) je sredi izvajanja prve faze napada, ki ima za končni cilj popolno zavzetje mesta Gaza v istoimenski palestinski enklavi. Naj načrte za zasedbo celotnega mesta Gaza prekliče, je Izrael pozvala tudi Slovenija. Naj na prvo mesto postavi človeška življenja, poziva zunanja ministrica Tanja Fajon, ki meni, da tovrstni koraki namreč vodijo le k nadaljnjemu uničenju in lahko sprožijo trajno vojno v regiji. Toda IDF že nadzoruje obrobje mesta, njihove čete pa so dejavne tudi znotraj mesta, kjer živi okoli milijon ljudi. Humanitarce so že obvestili, naj se pripravijo na evakuacijo.

Izraelska vojska je ponoči začela ofenzivo za zavzetje mesta Gaza. Po navedbah očividcev sta bila mesto in njegova okolica tarča nenehnega izraelskega bombardiranja. Medicinske delavce in osebje humanitarnih organizacij v severnem delu enklave je izraelska vojska po lastnih navedbah že obvestila, naj se pripravijo na evakuacijo.

Palestinci v mestu Gaza pozivajo h končanju vojne
Palestinci v mestu Gaza pozivajo h končanju vojne FOTO: AP

Poročali smo, da je na začetku avgusta izraelski varnostni kabinet odobril načrt za popolno zavzetje mesta Gaza na severu istoimenske enklave, v okviru katerega je obrambni minister Izrael Kac ta teden odredil vpoklic okoli 60.000 rezervistov.

"Ne čakamo. Začeli smo s predhodnimi ukrepi in izraelska vojska že zdaj obvladuje obrobje mesta Gaza," pa so sporočile izraelske sile, medtem ko so prebivalci poročali, da je bilo mesto ponoči tarča neprestanega bombardiranja.

Po besedah tiskovnega predstavnika civilne zaščite v palestinski enklavi Mahmuda Basala so bila na udaru zlasti severozahodna in jugovzhodna območja v bližini mesta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelska vojska je danes sporočila še, da je medicinske delavce in osebje humanitarnih organizacij na severu Gaze obvestila, naj se pripravijo na evakuacijo in premestitev bolnišnične opreme v južni del enklave.

Hamas: Napad na mesto Gaza dokaz, da Izraela ne zanima mir

Palestinsko gibanje Hamas je nadaljevanje "brutalne vojne proti nedolžnim civilistom" označil kot dokaz, da izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja ne zanima mir. Krepitev napadov je po njihovem prepričanju znak Netanjahujevega nespoštovanja vloge posrednikov in dokaz, da izraelski premier ovira dosego premirja. Odgovornost za nadaljevanje vojne je Hamas ob tem pripisal še ameriški vladi.

Hamas je izraelskim silam sporočil, da ne bodo uspeli v svojih namerah, mednarodne mirovne posrednike pa pozval, naj okrepijo pritisk na Izrael, da ustavijo genocid in stradanje Palestincev.

Oglasili so se Združeni narodi, tudi Slovenija

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob začetku izraelske ofenzive v mestu Gaza danes znova poudaril potrebo po premirju. Po njegovih besedah bodo namreč izraelske operacije "neizogibno povzročile" množično umiranje in uničenje.

Satelitski posnetek mesta Gaza
Satelitski posnetek mesta Gaza FOTO: AP

Ob tem je pozval tudi k preklicu načrtov o širitvi nezakonitih naselbin v Palestini, ki jih je v sredo odobrila izraelska uprava, zadolžena za Zahodni breg. "Vsakršna gradnja naselij je kršitev mednarodnega prava," je poudaril prvi mož ZN.

Tudi Slovenija ponovno pozvala Izrael, naj prekliče načrte za zasedbo mesta Gaza in na prvo mesto postavi človeška življenja, je danes sporočila zunanja ministrica Tanja Fajon. Po njeni oceni namreč tovrstni koraki vodijo le k nadaljnjemu uničenju in lahko sprožijo trajno vojno v regiji.

"Ta odločitev ne predstavlja le kršitve mednarodnega prava, temveč kaže tudi na to, da Izrael ne upošteva prizadevanj mednarodne skupnosti za prekinitev ognja, konec humanitarne katastrofe, izpustitev talcev in rešitev dveh držav," je poudarila.

