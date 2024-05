Izraelske oblasti televiziji Al Jazeera zaplenile opremo in prepovedale delovanje

"Vlada, ki jo vodim, je soglasno odločila: hujskaški kanal Al Jazeera bo v Izraelu prepovedan," je v nedeljo na omrežju X zapisal izraelski premier Benjamin Netanjahu . "Novinarji Al Jazeere so škodovali varnosti Izraela in hujskali proti vojakom," je Netanjahu dejal v izjavi. "Čas je, da iz naše države odstranimo govornika Hamasa.

Izraelski parlament je že aprila potrdil nov zakon o medijih, ki vladi daje pooblastila, da prepove oddajanje tujim televizijskim programom, če presodi, da ogrožajo varnost države.

Izredni ukaz vključuje zaplembo opreme za oddajanje, preprečevanje oddajanja poročil kanala in blokiranje njegovih spletnih strani. In res, le nekaj ur po izdanem ukazu so glavni izraelski kabelski in satelitski ponudniki izklopili Al Jazeera televizijski kanal. Vendar pa so spletna stran in številne spletne povezave, kjer je možno spremljati njihov program, na območju Izraela v nedeljo še vedno delovale.

Izraelski minister za komunikacije Šlomo Karhi je potrdil, da so med racijo zaplenili opremo. Minister je na družbenem omrežju X objavil posnetek, ki prikazuje policiste in inšpektorje z ministrstva, kako vstopajo v hotelsko sobo.

V prostore Al Jazeere v hotelu Ambassador v vzhodnem Jeruzalemu so po poročanju izraelskih medijev že v nedeljo vdrle policijske enote in zaplenile televizijsko opremo, je poročala dpa .

Al Jazeera vse od 7. oktobra neprekinjeno poroča o vojni med Izraelom in Hamasom in je kot eden redkih medijev ohranila 24-urno pokritost na območju Gaze sredi izraelske ofenzive. Njihovi novinarji in snemalci so bili tudi sami pogosto tarča izraelskih napadov, kar nekaj jih je v napadih tudi umrlo ali bilo ranjenih.

Vodstvo Al Jazeere je očitke, da predstavljajo grožnjo izraelski varnosti, označilo za "nevarno in smešno laž". Napovedali so, da bodo izkoristili "vse razpoložljive pravne kanale prek mednarodnih pravnih institucij v svojem prizadevanju za zaščito tako svojih pravic in novinarjev kot tudi pravice javnosti do informacij".

"Izraelsko nenehno zatiranje svobodnega tiska, ki je videti kot prizadevanje, da bi prikrili svoja dejanja na območju Gaze, je v nasprotju z mednarodnim in humanitarnim pravom," so sporočili iz Al Jazeere. Dodali so, da jih "izraelsko neposredno ciljanje in ubijanje novinarjev, aretacije, ustrahovanje in grožnje" ne bodo odvrnile od poročanja o dogajanju v Gazi.