Izraelske oblasti zadržale dva aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo

V Grčiji so izpustili vse razen dveh propalestinskih aktivistov, ki so jih izraelske sile pridržale, potem ko so njihovo flotiljo, namenjena v Gazo, prestregli v mednarodnih vodah. Aktivista Saif Abu Kešek, ki mu izraelske oblasti očitajo povezave "s teroristično organizacijo", in Thiago Avila, ki je osumljen "nezakonitih dejavnosti", bodo prepeljali v Izrael na zaslišanje, je v objavi na družbenem omrežju X zapisalo izraelsko zunanje ministrstvo. Kešek je sicer v preteklosti zanikal povezave z militantnimi skupinami.

V četrtek so v bližini Krete pridržali več kot 200 aktivistov na 22 ladjah, ki so prevažale pomoč v Gazo. FOTO: AP

Organizatorji flotilje Global Sumud Flotilla (GSF) so danes na družbenem omrežju X pozvali vlade po svetu, naj izvajajo pritisk na Izrael, da izpusti omenjena aktivista. Izrael so obtožili "piratstva" in dejali, da so njihove člane pridržali več kot 965 kilometrov od Gaze, ki je sicer pod izraelsko pomorsko blokado.

Vsi pridržani aktivisti so se izkrcali na Kreti, razen dveh moških, ki ju po navedbah izraelske vlade peljejo v Izrael "na zaslišanje". Po podatkih organizatorjev je šlo za 211-člansko flotiljo mednarodne koalicije Global Sumud Flotilla, ki je bila s humanitarno pomočjo na poti v Gazo.

Izraelsko zunanje ministrstvo je v objavi na omrežju X flotiljo označilo za "PR trik", med drugim pa zapisalo še, da je "flotilja pod vodstvom Hamasa še ena provokacija, katere namen je preusmerjanje pozornosti od Hamasovega zavračanja razorožitve". Omenjeno ministrstvo je že včeraj trdilo, da so aktivisti hoteli sabotirati prehod v drugo fazo mirovnega načrta za Gazo, v okviru katere bi se islamistično gibanje Hamas moralo razorožiti.

Grčija ponudila 'diplomatsko pomoč'

Izrael je v noči na četrtek v mednarodnih vodah zahodno od grškega otoka Kreta po lastnih navedbah z več kot 20 ladij odpeljal okoli 175 aktivistov. Grške oblasti so se danes že od zgodnjih jutranjih ur pripravljale na sprejem skupine. V njej so moški in ženske različnih narodnosti, vključno z nekaterimi Grki in Avstralci. Vojaška ladja jih je pobrala ob južni obali Krete, in jih prepeljala v Atherinolakkos. Nato jih bodo z avtobusi odpeljali naprej – kot po sklicevanju na nekatere vire poroča BBC, naj bi jih začasno namestili v Heraklionu. Nato naj bi urejali njihovo vrnitev v domovino. Grško zunanje ministrstvo je včeraj sporočilo, da je ponudilo "diplomatsko pomoč" s tem, ko se je strinjalo, da bo potnike sprejelo in zagotovilo njihovo varno vrnitev domov. Združene države Amerike so medtem podprle odločitev Izraela, da prestreže ladje, predstavnik za odnose z javnostmi State Departmenta Tommy Pigott pa je flotiljo pomoči označil za "nesmiseln politični trik".