Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Izraelske oblasti zadržale dva aktivista iz humanitarne flotilje za Gazo

Jeruzalem, 01. 05. 2026 14.35 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Ti.Š. STA
V četrtek so v bližini Krete pridržali več kot 200 aktivistov na 22 ladjah, ki so prevažale pomoč v Gazo.

Večina od okoli 200 aktivistov iz humanitarne flotilje za Gazo, ki so jih izraelske sile prestregle v mednarodnih vodah v bližini Krete, je na prostosti v Grčiji, dva pa ostajata v izraelskem priporu, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo.

V Grčiji so izpustili vse razen dveh propalestinskih aktivistov, ki so jih izraelske sile pridržale, potem ko so njihovo flotiljo, namenjena v Gazo, prestregli v mednarodnih vodah.

Aktivista Saif Abu Kešek, ki mu izraelske oblasti očitajo povezave "s teroristično organizacijo", in Thiago Avila, ki je osumljen "nezakonitih dejavnosti", bodo prepeljali v Izrael na zaslišanje, je v objavi na družbenem omrežju X zapisalo izraelsko zunanje ministrstvo. Kešek je sicer v preteklosti zanikal povezave z militantnimi skupinami.

FOTO: AP

Organizatorji flotilje Global Sumud Flotilla (GSF) so danes na družbenem omrežju X pozvali vlade po svetu, naj izvajajo pritisk na Izrael, da izpusti omenjena aktivista. Izrael so obtožili "piratstva" in dejali, da so njihove člane pridržali več kot 965 kilometrov od Gaze, ki je sicer pod izraelsko pomorsko blokado.

Vsi pridržani aktivisti so se izkrcali na Kreti, razen dveh moških, ki ju po navedbah izraelske vlade peljejo v Izrael "na zaslišanje". Po podatkih organizatorjev je šlo za 211-člansko flotiljo mednarodne koalicije Global Sumud Flotilla, ki je bila s humanitarno pomočjo na poti v Gazo.

Izraelsko zunanje ministrstvo je v objavi na omrežju X flotiljo označilo za "PR trik", med drugim pa zapisalo še, da je "flotilja pod vodstvom Hamasa še ena provokacija, katere namen je preusmerjanje pozornosti od Hamasovega zavračanja razorožitve". Omenjeno ministrstvo je že včeraj trdilo, da so aktivisti hoteli sabotirati prehod v drugo fazo mirovnega načrta za Gazo, v okviru katere bi se islamistično gibanje Hamas moralo razorožiti.

Grčija ponudila 'diplomatsko pomoč'

Izrael je v noči na četrtek v mednarodnih vodah zahodno od grškega otoka Kreta po lastnih navedbah z več kot 20 ladij odpeljal okoli 175 aktivistov.

Grške oblasti so se danes že od zgodnjih jutranjih ur pripravljale na sprejem skupine. V njej so moški in ženske različnih narodnosti, vključno z nekaterimi Grki in Avstralci. Vojaška ladja jih je pobrala ob južni obali Krete, in jih prepeljala v Atherinolakkos. Nato jih bodo z avtobusi odpeljali naprej – kot po sklicevanju na nekatere vire poroča BBC, naj bi jih začasno namestili v Heraklionu. Nato naj bi urejali njihovo vrnitev v domovino.

Grško zunanje ministrstvo je včeraj sporočilo, da je ponudilo "diplomatsko pomoč" s tem, ko se je strinjalo, da bo potnike sprejelo in zagotovilo njihovo varno vrnitev domov. Združene države Amerike so medtem podprle odločitev Izraela, da prestreže ladje, predstavnik za odnose z javnostmi State Departmenta Tommy Pigott pa je flotiljo pomoči označil za "nesmiseln politični trik".

Flotila je izplula pred dvema tednoma, pridružilo pa se ji je skupno 58 plovil iz Španije, Francije in Italije, s ciljem prebiti izraelsko blokado Gaze. Preostalih 36 čolnov, ki jih Izrael ni prestregel, je bilo danes blizu južne obale Krete.

Gaza je pod izraelsko blokado že od leta 2007. Tam po dveh letih vojne, ki jo je 7. oktobra 2023 sprožil Hamas z napadom na Izrael, od lanskega oktobra sicer velja premirje, Izrael in Hamas pa se medsebojno obtožujeta kršitev.

Gaza flotilja Izrael ladje aktivisti Grčija pridržanje

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692