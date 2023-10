V tragični vojni, kjer so skrajneži Hamasa odpeljali na stotine talcev, med njimi tudi otroke, ženske in starejše, pa so na srečo tudi zgodbe s srečnim koncem. 85-letna Jaffa Adir, se je po posredovanju izraelskih varnostnih sil srečno vrnila v objem svoje družine. Bali smo se, kaj bo zgodilo z njo, tudi zaradi tega, ker s seboj ni imela potrebnih zdravil, pravijo še vedno pretreseni sorodniki.