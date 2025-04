Izraelske sile nadaljujejo silovito obstreljevanje Gaze

Nova noč napadov sledi sredinemu obstreljevanju, med katerim so izraelske sile ciljale tudi zdravstveni objekt na severu razdejane enklave in pri tem ubile 19 ljudi, večinoma otroke. Izrael trdi, da je napadal borce islamističnega gibanja Hamas.

Vojska je danes sporočila, da je odprla preiskavo o ločenem primeru napada na zdravstvo v Gazi, in sicer v zvezi s smrtmi 15 zdravstvenih in humanitarnih delavcev, ki so jih izraelske sile ubile 23. marca v Rafi.

Izraelska vojska je tudi v tem primeru dejala, da so ciljali "teroriste", medtem ko je predstavnik Združenih narodov pričal o namernem ciljanju reševalcev, katerih trupla so kasneje pokopali v plitke grobove.

Izraelska agresija v Gazi, ki se je začela kot odziv na vdor palestinskih borcev na jugu Izraela in zajetje talcev 7. oktobra 2023, je po zadnjih podatkih terjala najmanj 50.523 življenj, v napadih in sistematičnem uničevanju infrastrukture pa so bile razdejane bolnišnice, šole in druge javne institucije.