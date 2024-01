Izraelske sile silovito nad Han Junis, izraelski poslanec pozval k požigu Gaze

Poleg predorov je izraelska vojska po lastnih navedbah v leta 1949 ustanovljenem taborišču našla tudi raketomete, brezpilotne letalnike in eksplozivne naprave. Magazi sicer velja za eno manjših begunskih taborišč v Gazi. V njem je pred vojno po podatkih Združenih narodov živelo okoli 33.000 Palestincev. Ponoči naj bi Izrael napadel tudi območje Mavasi na zahodni strani mesta Rafa na skrajnem jugu enklave, kjer Palestinci živijo v provizoričnih šotorih. V napadu je bilo ubitih 15 ljudi, večinoma žensk in otrok, poroča spletni portal katarske televizije Al Jazeera. Povrhu naj bi vojska obstreljevala tudi vzhodno stran mesta.

Število smrtnih žrtev med Palestinci v Gazi je po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje v torek naraslo na 23.210, večinoma gre za ženske in otroke. Poleg tega je bilo na palestinski strani v več kot treh mesecih izraelske ofenzive v enklavi ranjenih 59.167 ljudi.

ZDA, ki so izraelski ofenzivi zagotovile ključno vojaško in diplomatsko podporo, zdaj močno pritiskajo na Izrael, naj se preusmeri v natančnejše operacije, usmerjene izrecno proti Hamasovim borcem, poroča AP. Izrael je sicer obljubil, da bo ofenzivo nadaljeval, vse dokler ne bo Hamas popolnoma uničen. Kot pravijo izraelske sile, so že uničili Hamasovo infrastrukturo na severu Gaze, kjer so bile porušene celotne soseske, vendar se še vedno borijo z majhnimi skupinami borcev. Po severu Gaze so se osredotočili na južno mesto Han Junis in zgrajena begunska taborišča v osrednji Gazi.

V ponedeljek so izraelske sile zadele hišo v osrednjem mestu Dejr al Balah, poškodbam pa so podlegle mati, tri hčerke in trije majhni vnuki Džamala Naima, znanega zobozdravnika v Gazi. Najmanj osem ljudi je bilo ubitih, ko je izraelska vojska v torek zadela petnadstropno stanovanjsko stavbo v Rafi.

Ponedeljek je bil sicer smrtonosen tudi za izraelsko vojsko, po njihovih podatkih je bilo ubitih devet ljudi. Šest jih je umrlo v eksploziji.