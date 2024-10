Izraelske sile udarile v bližino starodavnih rimskih ruševin

OGLAS

"Ko bomo napadli Iran, bodo vsi razumeli, kaj ste počeli med pripravami in usposabljanjem," je Galant dejal izraelskim pilotom v letalski bazi Hatzerim. Dodal je: "Vsakdo, ki je pred letom dni sanjal o tem, da nas bo premagal in udaril po nas, bo plačal visoko ceno in ne more več sanjati." Pričakuje se namreč, da se bo Izrael maščeval za rakete, ki jih je Iran na državo izstrelil 1. oktobra, v raketnem napadu pa je bila ena oseba na okupiranem Zahodnem bregu ubita, dve osebi v Izraelu pa ranjeni. Teheran je napad začel, potem ko je Izrael z vrsto napadov na podzemni sedež skupine v Dahiji, južnem predmestju Bejruta, ubil Hasana Nasralaha, vodjo Hezbolaha.

Joav Galant FOTO: AP icon-expand

Izrael ima zdaj na voljo različne možnosti, od napadov na vojaške cilje v Iranu do napadov na ključno iransko naftno industrijo ali pa na skrivnostni, močno utrjen jedrski program, čemur ameriški predsednik Joe Biden ostro nasprotuje. Na obisku v Izraelu se je sicer te dni mudil tudi ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki je Izrael pozval, naj bo previden pri povračilnih ukrepih, da ne bi še bolj zaostrili napetosti v regiji. Preden se je odpravil na svojo naslednjo destinacijo v Savdsko Arabijo, so se v Tel Avivu zaslišale sirene. Nad hotelom, kjer je bival Blinken, pa se je začel širiti dim, kar je nakazovalo na prestreženo raketo.

Izraelske sile napadle zgodovinsko mesto Tir Izraelske sile so napadle pristaniško mesto Tir le nekaj ur po tem, ko je Izrael ukaz za evakuacijo razširil na več četrti, poroča BBC. Videoposnetki so pokazali ogromne oblake črnega dima, ki so se dvigali z obalnega območja, ki je le nekaj sto metrov oddaljeno od rimskih ruševin, uvrščenih na seznam svetovne dediščine Unesca. Izraelska vojska je pred tem posvarila civiliste, naj zapustijo območje, in dejala, da bodo odločno ukrepali proti Hezbolahu. V zadnjih tednih je zaradi intenzivnih napadov mesto zapustilo že več tisoč prebivalcev.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP









Po napadu v mestu Tir icon-picture-layer-2 1 / 6