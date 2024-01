Izraelske sile v osrčju Han Junisa, Netanjahu zavrnil obstoj palestinske države

Izraelska vojska je dosegla najjužnejše območje Han Junisa, v boju pa je bilo ubitih več deset palestinskih borcev gibanja Hamas, so sporočili. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v četrtek zavrnil možnost ustanovitve samostojne palestinske države po koncu vojne v Gazi, poročajo tuje tiskovne agencije. Ob tem je znova poudaril, da bo Izrael ofenzivo nadaljeval do popolne zmage, uničenja Hamasa in izpustitve talcev.

Izraelske sile so se še bolj približale Han Junisu, mestu na jugu Gaze, kjer so obstreljevali območja v bližini največje še delujoče bolnišnice Naser, poroča Guardian. Pojavljajo se strahovi, da bodo morali bolnišnico zapreti, kar ne bi bilo ugodno, saj ta dnevno sprejme na stotine ranjenih ljudi.

Že dve tretjini bolnišnic v Gazi ne delujeta več, poleg bolnišnice Naser sta ogroženi tudi bolnišnici Al Aksa in Evropska bolnišnica v Gazi. Agencija za pomoč Zdravniki brez meja (MSF) je sporočila, da je bombardiranje sprožilo paniko med bolniki in razseljenimi osebami, ki so v bolnišnicah našli zatočišče. "Številni ranjeni, za katere skrbimo, so izgubili noge in roke," je dejal Leo Cans, vodja misije MSF. "Gre za zapletene rane, ki zahtevajo veliko kirurških posegov, za katere zdaj nimamo zmogljivosti."

Humanitarna agencija ZN OCHA je navedla, da je izraelski zračni napad zadel stavbo, v kateri je bilo nastanjeno zdravstveno osebje, ki je delalo za humanitarne agencije, pri čemer je bilo več ljudi ranjenih in prisiljenih v evakuacijo. "Napad in posledična selitev osebja še dodatno ogrožata že tako šibke zmogljivosti prenatrpane bolnišnice," so zapisali v poročilu. Izraelska vojska je sporočila, da je brigada v Han Junisu ubila več deset borcev Hamasa. Kot so navedli, naj bi v zadnjih 24 urah ubili 60 borcev, vendar trditev ni bilo mogoče preveriti, piše Guardian. V boje se je vključila tudi oborožena skupina Islamski džihad. Netanjahu zavrnil možnost samostojne palestinske države po vojni Na tiskovni konferenci je Netanjahu obljubil, da bo Izrael ofenzivo v Gazi nadaljeval do, kot je dejal, popolne zmage - uničenja palestinskega islamističnega gibanja Hamas in vrnitve preostalih talcev, ki so jih borci gibanja zajeli med napadom na Izrael 7. oktobra. Teh naj bi bilo v Gazi še 132. "V prihodnosti mora država Izrael nadzorovati celotno območje od reke do morja," je poudaril in zavrnil možnost samostojne palestinske države po vojni. Po njegovi oceni mora imeti namreč Izrael ob morebitnem sporazumu s Palestinci "varnostni nadzor nad celotnim ozemljem zahodno od reke Jordan", kar je "nujen pogoj, ki je v nasprotju z idejo o palestinski suverenosti", poroča britanski BBC.

Za rešitev dveh držav se sicer zavzema vse več zahodnih držav, na čelu z ZDA. Vendar pa po besedah Netanjahuja temu nasprotuje večina Izraelcev in nihče, niti Washington, jih ne more prisiliti v realnost, ki bi ogrozila državo Izrael. "Predsednik vlade mora biti sposoben reči ne našim prijateljem," je dejal izraelski premier in napovedal, da bo vojna trajala še dolgo. "Končanje vojne, preden dosežemo cilje, bi bilo sporočilo šibkosti, ki bi naše sovražnike spodbudilo k prepričanju, da nas lahko premagajo," je še ocenil in dodal, da bi bil v tem primeru pokol, kakršnega je Hamas izvedel 7. oktobra, le še vprašanje časa. Medtem je na zasedanju Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v švicarskem Davosu izraelski predsednik Jicak Hercog izjavil, da morajo države, ki se zavzemajo za rešitev dveh držav, najprej pojasniti, kako je v tem primeru Izraelu mogoče zagotoviti varnost. "Izraelci so izgubili zaupanje v mirovne procese, ker so videli, da naši sosedje poveličujejo teror," je poudaril Hercog, ki je sicer v govoru na WEF dejal tudi, da je za Izraelce boleče, ker njihovi palestinski sosedje tako trpijo. "Ljudje želijo živeti skupaj in želijo živeti v miru," je še dodal.