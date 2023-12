Izraelske sile v spopadu z borci Hamasa, zmanjkuje hrane in vode

Izraelske enote so se v središču drugega največjega mesta na območju Gaze spopadle z borci Hamasa, je sporočila vojska. Zaradi te intenzivne kopenske ofenzive je več deset tisoč Palestincev zbežalo na najjužnejši rob Gaze, kjer jim zdaj grozi hudo pomanjkanje hrane, vode in zdravil. Izrael je v sredo odobril majhno povečanje količin goriva za Gazo, da bi preprečili kolaps humanitarnih razmer, je sporočil kabinet premierja Benjamina Netanjahuja.

Izraelska ofenziva na jugu Gaze, v mestu Han Junis, je prinesla enako ostre mestne spopade in okrepljeno bombardiranje, kot je bilo na severu ozemlja. Možnosti za številne Palestince, ki naj bi se evakuirali, se zdaj krčijo. Pred napadom je Izrael pozval prebivalce, naj nujno evakuirajo Han Junis, kjer sta v otroštvu živela dva najvišja voditelja Hamasa, poroča AP. Ljudje v zavetiščih, ki jih upravljajo Združeni narodi, v Han Junisu, so odrezani od zunanje pomoči, borijo se za vsak košček hrane, najsi bo še tako star, je za AP dejal Nawraz Abu Libdeh, eden izmed razseljenih. "Začela se je vojna za hrano," je opozoril. "To je najhujša od vseh vojn."

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je Varnostni svet opozoril na grozečo in hitro se bližajočo humanitarno katastrofo v Gazi ter pozval članice, naj zahtevajo prekinitev ognja. Skliceval se je na 99.člen Ustanovne listine ZN, česar v pol stoletja ni storil še noben vodja ZN. Ta člen določa, da lahko generalni sekretar obvesti Svet o zadevah, za katere meni, da ogrožajo mednarodni mir in varnost. Seveda se niso vsi strinjali z njim. Izraelski zunanji minister Eli Koen je v odzivu menil, da je Guterresov mandat "grožnja za svetovni mir", s svojim pozivom pa da dejansko izraža podporo palestinskemu skrajnemu gibanju Hamas, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tudi ZDA so sporočile, da ne bodo podprle ukrepov Varnostnega sveta. Da je stanje vse bolj kritično, je opozoril tudi visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk in dejal, da "Palestinci v Gazi živijo v popolni in vse večji grozi". Na novinarski konferenci v Ženevi je dejal, da so njegovi "humanitarni kolegi razmere opisali kot apokaliptične".

V zadnjih dneh sicer vse več strani, tudi zavezniki Izraela, opozarja na vse slabše humanitarne razmere v Gazi. Skupina G7 je v sredo pozvala k nujnemu ukrepanju, že pred dvema dnevoma pa so ZDA pozvale k dobavi večjih količin goriva v palestinsko enklavo. V Gazi je bilo namreč do sedaj ubitih več kot 16.200 ljudi, večinoma žensk in otrok, več kot 42.000 ljudi pa je ranjenih, je sporočilo ministrstvo za zdravje. Vendar v svoji ostri kampanji proti Palestincem Izrael ne odneha. Obljubili so, da se bodo borili naprej, saj po napadu 7. oktobra ne morejo več sprejeti vladavine Hamasa ali njihove vojaške prisotnosti v Gazi.