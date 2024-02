Izraelske sile vdrle v bolnišnico v Gazi, mnoge ne morejo evakuirati

Le nekaj ur po tem, ko so zdravniki in zdravstveni delavci v bolnišnici sporočili, da so izraelski ostrostrelci ustrelili več ljudi, ki so poskušali pobegniti in ranili več drugih, so izraelske sile vkorakale v bolnišnico. Med ranjenimi naj bi bil tudi 16-letni fant, ki so ga ustrelili pri bolnišničnih vratih.

Vojska je sporočila, da imajo verodostojne podatke o tem, da je Hamas v bolnišnici zadrževal talce in da so noter morda še vedno posmrtni ostanki. Glavni vojaški tiskovni predstavnik kontraadmiral Daniel Hagari je pojasnil, da sile izvajajo "natančno in omejeno" operacijo in da ne bodo prisilno evakuirali zdravnikov ali bolnikov. V bolnišnici naj bi se skrivali Hamasovi borci, trdi Izrael. Mednarodno pravo sicer prepoveduje napade na zdravstvene ustanove, vendar to ne velja, če se bolnišnica uporablja v vojaške namene.