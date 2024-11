Izraelske sile zadržale več sto pacientov in osebja med racijo v bolnišnici

"Izraelske sile so vdrle v bolnišnico Kamal Advan v mestu Džabalija in so v njej prisotne. Zadržujejo na stotine pacientov, zdravstvenega osebja in nekaj razseljenih oseb iz sosednjih območij, ki so se pred nenehnim obstreljevanjem zatekle v bolnišnico," je sporočilo ministrstvo in razmere v bolnišnici označilo za katastrofalne.

Izraelska vojska je pred tem sporočila, da deluje na območju bolnišnice "na podlagi obveščevalnih podatkov o prisotnosti teroristov in teroristične infrastrukture", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je opozoril, da je organizacija izgubila stik z osebjem v bolnišnici. "To je zelo zaskrbljujoče glede na število pacientov, ki jih oskrbujejo, in ljudi, ki so se tja zatekli," je zapisal na omrežju X.