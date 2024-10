Izraelske sile znova napadle šolo v Gazi, ubitih je najmanj 17 ljudi

V času napada je bilo danes znotraj šolskega poslopja več tisoč razseljenih Palestincev, večinoma žensk in otrok, so sporočile lokalne oblasti. Izraelska vojska je tako kot v preteklih podobnih napadih na civilne objekte zatrdila, da so šolo kot poveljniški center koristili pripadniki islamističnega gibanja Hamas.

Izrael je že večkrat napadel šole, bolnišnice in univerze v Gazi, ob tem pa so trdili, da se stavbe uporabljajo v vojaške namene, ne da bi za to predložili kakršne koli dokaze. V skladu s četrto ženevsko konvencijo sicer šole veljajo za civilne objekte, ki jih je treba zaščititi pred napadi. Vendar so izraelske sile avgusta v pičlih desetih dneh napadle pet šol v Gazi, pri čemer je bilo ubitih več kot 179 ljudi, še več pa ranjenih.