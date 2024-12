Izraelskemu premierju bodo odstranili prostato

To sicer ne bo prvi večji zdravstveni poseg za 75-letnega izraelskega premierja. V začetku leta je bil Benjamin Netanjahu že operiran zaradi kile, lani pa so mu vstavili srčni spodbujevalnik.

Obvestilo operaciji je prišlo po tem, ko je izraelska vojska vdrla v eno od zadnjih delujočih bolnišnic v severni Gazi in aretirala njenega direktorja.

Vojna v Gazi traja že več kot 14 mesecev, v tem času je bilo ubitih več kot 45.400 Palestincev, od tega več kot polovica žensk in otrok. Več kot 108.000 drugih je bilo ranjenih, poroča palestinsko ministrstvo za zdravje, ki ga vodi Hamas in ne razlikuje med civilisti in borci.