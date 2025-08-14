Izraelski desničarski minister zagrozil s priključitvijo Zahodnega brega

Izraelski finančni minister Bezalel Smotrič je po poročanju tujih tiskovnih agencij pozval k priključitvi Zahodnega brega kot odgovor na napovedi več držav v zadnjih tednih, da nameravajo septembra na Generalni skupščini ZN razglasiti priznanje palestinske države.

"Če boste septembra priznali palestinsko državo, bo naš odgovor uveljavitev polne izraelske suverenosti nad vsemi območji Judeje in Samarije," je na novinarski konferenci v bližini naselja Male Adumim dejal Smotrič, pri čemer je uporabil hebrejsko ime za Zahodni breg, ki je pod izraelsko okupacijo od leta 1967.

"Tisti, ki želijo danes priznati palestinsko državo, bodo od nas prejeli odgovor na terenu (...) z otipljivimi dejanji," je še dejal Smotrič iz skrajno desne stranke verskega sionizma, ki je del izraelske vladne koalicije.

Ob tem je podprl načrte za gradnjo približno 3400 stanovanjskih enot za izraelske naseljence na območju Zahodnega brega. Po njegovih besedah bodo ti načrti "pokopali idejo o palestinski državi", ker, kot je pojasnil, "ni ničesar, kar bi priznali, in nikogar, ki bi ga priznali", poroča francoska tiskovna agencija AFP.