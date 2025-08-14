Izraelski desničarski minister zagrozil s priključitvijo Zahodnega brega

- FOTO: AP
Izraelski finančni minister Bezalel Smotrič je po poročanju tujih tiskovnih agencij pozval k priključitvi Zahodnega brega kot odgovor na napovedi več držav v zadnjih tednih, da nameravajo septembra na Generalni skupščini ZN razglasiti priznanje palestinske države.
"Če boste septembra priznali palestinsko državo, bo naš odgovor uveljavitev polne izraelske suverenosti nad vsemi območji Judeje in Samarije," je na novinarski konferenci v bližini naselja Male Adumim dejal Smotrič, pri čemer je uporabil hebrejsko ime za Zahodni breg, ki je pod izraelsko okupacijo od leta 1967.
"Tisti, ki želijo danes priznati palestinsko državo, bodo od nas prejeli odgovor na terenu (...) z otipljivimi dejanji," je še dejal Smotrič iz skrajno desne stranke verskega sionizma, ki je del izraelske vladne koalicije.
Ob tem je podprl načrte za gradnjo približno 3400 stanovanjskih enot za izraelske naseljence na območju Zahodnega brega. Po njegovih besedah bodo ti načrti "pokopali idejo o palestinski državi", ker, kot je pojasnil, "ni ničesar, kar bi priznali, in nikogar, ki bi ga priznali", poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Projekt, znan pod imenom E1, predvideva gradnjo tisočih novih domov med Jeruzalemom in Male Adumimom, ki pa je zaradi mednarodnega nasprotovanja že desetletja zamrznjen. Gradnja tam bi po poročanju AFP dejansko odrezala Vzhodni Jeruzalem od preostalega Zahodnega brega in s tem znatno ovirala njegovo ozemeljsko povezanost.
Palestinsko zunanje ministrstvo v Ramali je danes obsodilo načrte in pozvalo k "resničnemu mednarodnemu posredovanju in uvedbi sankcij proti okupaciji". Gradnja naselbin na območju E1 pomeni "nadaljevanje načrtov okupacije, da se uniči možnost ustanovitve palestinske države", so dodali.
Izraelske naselbine na Zahodnem bregu so po mednarodnem pravu nezakonite, kritiki in mednarodna skupnost pa so opozorili, da bi gradnja na približno 12 kvadratnih kilometrih spodkopala upanje na prihodnjo palestinsko državo z Vzhodnim Jeruzalemom kot glavnim mestom.
Slovenija svari pred izraelskimi načrti za priključitev Zahodnega brega
Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve (MZEZ) je danes pozvalo Izrael, naj nemudoma ustavi poskuse priključitve ali širjenja nezakonitih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Opozorilo zunanjega ministrstva sledi pozivom izraelskega finančnega ministra Smotriča k implementaciji t. i. projekta E1 s ciljem onemogočanja vzpostavitve palestinske države.
MZEZ je v današnji izjavi na omrežju X projekt E1 opredelilo kot jasno kršitev mednarodnega prava. "Ne le da je vojaška zasedba Zahodnega brega nezakonita, projekt E1 bi uničil vsako upanje na rešitev z dvema državama in trajni mir," so zapisali na ministrstvu.
Izrael Zahodni breg zaseda od leta 1967 dalje, vzhodni Jeruzalem pa si je tudi enostransko priključil. Tamkajšnji Palestinci so še posebej po začetku agresije v Gazi deležni nasilja s strani vojske in naseljencev. Po prepričanju številnih mednarodnih človekoljubnih organizacij in strokovnjakov ZN pa Izrael tem območju vodi politiko apartheida.