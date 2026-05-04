Izraelski minister abrahama proslavil s torto, ki simbolizira ubijanje Palestincev

"Čestitke, minister Ben Gvir. Včasih se sanje uresničijo," se glasi napis na torti, ki jo krasi še zanka za obešanje. Torto je izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben Gviru podarila njegova soproga Ajala, s čimer ga je očitno razveselila in raznežila, saj ji je pred vsemi namenil ljubeč poljub na senco.
Videoposnetki in fotografije s praznovanja, na katerih je mogoče videti nasmejanega Ben Gvirja in njegovo ženo, ki ponosno držita sporno torto, so se hitro razširili po družbenih omrežjih in sprožili javno ogorčenje.
Po mnenju kritikov in aktivistov za človekove pravice ta morbidna dekoracija neposredno namiguje na zakon, ki ga Ben-Gvir že dolgo strastno zagovarja. Zakon določa, da bi usmrtitev z obešanjem postala privzeta kazen za Palestince na okupiranem Zahodnem bregu, ki bi jih izraelsko vojaško sodišče spoznalo za krive namernega izvajanja napadov, ki se štejejo za "teroristična dejanja".
Izraelski kneset je konec marca sporni zakon sprejel, Ben Gvir pa je takrat v parlamentu proslavil s šampanjcem. Podporniki zakona tudi sicer ponosno nosijo značko z znakom zanke za obešanje.
Odzivi na družbenih omrežjih pa so izjemno negativni. Mnogi uporabniki so ministra obtožili, da ima "bolan" in "perverzen" okus ter poudarili, da poteza kaže na globoko sovraštvo, ki obstaja v delih izraelske politične scene. Številni se zgražajo nad njegovim odprtim in javnim čaščenjem smrtne kazni za Palestince. Po drugi strani pa njegovi podporniki skušajo dogodek zmanjšati in ga branijo z argumentom, da je šlo za zasebno praznovanje.
A to ni bila edina torta, ki jo je minister razrezal na praznovanju. Na družbenih omrežjih krožijo tudi fotografije večnadstropne torte, ki jo krasijo podoba ministra, dve pištoli, zemljevid Izraela (ki vključuje tudi Gazo in Zahodni breg) odet v izraelsko zastavo, na vrhu torte pa je spet kot pika na i – zanka za obešanje.
Kritike tudi zaradi udeležbe predstavnikov policije na zasebni zabavi
Sicer pa v opozicijskih izraelskih medijih izpostavljajo tudi seznam povabljencev. Praznovanja rojstnega dne skrajno desničarskega ministra so se med drugim udeležili visoki predstavniki izraelske policije in zaporniške službe, ter na drugi strani številni ultranacionalistični aktivisti – kot sta Benzi Gopstein, ki je bil obsojen zaradi spodbujanja k terorizmu, ter njegov pomočnik Ošer Gabaj, ki je bil obsojen zaradi napada na Palestinca, poroča Haaretz. Zabava je potekala na jugu Izraela v vili ministrovega sodelavca.
Nekdanji premier Naftali Bennet je bil do dejstva, da so se predstavniki policije zabavali skupaj z nekaterimi obtoženimi skrajnimi desničarji izjemno kritičen, saj so s tem politizirali svoje položaje. Kot poroča The Times of Israel, je Bennet obljubil, da bo v primeru zmage na prihajajočih volitvah odpustil vse, ki svoje javne funkcije izkoriščajo za politične koristi.
Tudi poslanec stranke Ješ Atid Joav Segalovitz, nekdanji visoki policijski preiskovalec, je sodelovanje policijskih uradnikov na praznovanju označil za "hud incident v moralnem in etičnem smislu".
Ben Gvir se že nekaj časa sooča z obtožbami o nedopustnem vplivanju na policijo. Na višje sodišče je bilo vloženih več peticij, v katerih so pozivali k njegovi razrešitvi. Da je ultranacionalistični politik prekoračil svoja pooblastila in spodkopal neodvisnost organov pregona že nekaj časa opozarja tudi generalna državna tožilka Gali Baharav Miara.
Na zabavi so sicer po poročanju izraelskih medijev bili tudi izraelski zunanji minister Israel Katz, predsednik kneseta Amir Ohana, minister za izobraževanje Joav Kiš ter minister za energetiko Eli Cohen.