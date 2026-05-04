Izraelski minister abrahama proslavil s torto, ki simbolizira ubijanje Palestincev

"Čestitke, minister Ben Gvir. Včasih se sanje uresničijo," se glasi napis na torti, ki jo krasi še zanka za obešanje. Torto je izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben Gviru podarila njegova soproga Ajala, s čimer ga je očitno razveselila in raznežila, saj ji je pred vsemi namenil ljubeč poljub na senco.

Videoposnetki in fotografije s praznovanja, na katerih je mogoče videti nasmejanega Ben Gvirja in njegovo ženo, ki ponosno držita sporno torto, so se hitro razširili po družbenih omrežjih in sprožili javno ogorčenje. Po mnenju kritikov in aktivistov za človekove pravice ta morbidna dekoracija neposredno namiguje na zakon, ki ga Ben-Gvir že dolgo strastno zagovarja. Zakon določa, da bi usmrtitev z obešanjem postala privzeta kazen za Palestince na okupiranem Zahodnem bregu, ki bi jih izraelsko vojaško sodišče spoznalo za krive namernega izvajanja napadov, ki se štejejo za "teroristična dejanja". Izraelski kneset je konec marca sporni zakon sprejel, Ben Gvir pa je takrat v parlamentu proslavil s šampanjcem. Podporniki zakona tudi sicer ponosno nosijo značko z znakom zanke za obešanje.

Odzivi na družbenih omrežjih pa so izjemno negativni. Mnogi uporabniki so ministra obtožili, da ima "bolan" in "perverzen" okus ter poudarili, da poteza kaže na globoko sovraštvo, ki obstaja v delih izraelske politične scene. Številni se zgražajo nad njegovim odprtim in javnim čaščenjem smrtne kazni za Palestince. Po drugi strani pa njegovi podporniki skušajo dogodek zmanjšati in ga branijo z argumentom, da je šlo za zasebno praznovanje. A to ni bila edina torta, ki jo je minister razrezal na praznovanju. Na družbenih omrežjih krožijo tudi fotografije večnadstropne torte, ki jo krasijo podoba ministra, dve pištoli, zemljevid Izraela (ki vključuje tudi Gazo in Zahodni breg) odet v izraelsko zastavo, na vrhu torte pa je spet kot pika na i – zanka za obešanje.

Kritike tudi zaradi udeležbe predstavnikov policije na zasebni zabavi