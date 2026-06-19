Izraelski minister Ben-Gvir: Ves Libanon mora goreti

"Z vsem dolžnim spoštovanjem do Američanov, Izrael mora vsemu svetu jasno povedati, da kri naših sinov in varnost naših državljanov nista predmet pogajanj. Ves Libanon mora goreti," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil Ben-Gvir.
Medtem je Francija danes pozvala Izrael, naj "spoštuje" dogovor, ki sta ga v sredo podpisala ZDA in Iran o koncu vojne na Bližnjem vzhodu in ki vključuje tudi Libanon.
"Sporazum določa prekinitev sovražnosti, izraelska vlada ga mora spoštovati in zlasti ZDA morajo na izraelsko vlado izvajati ves potreben pritisk, da se to zagotovi," je francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot dejal za francoski radio FranceInfo.
Izrael je ponoči in davi izvedel nove zračne napade na jugu Libanona, medtem ko je o spopadih poročal tudi Hezbolah. V izraelskih napadih, ki so po poročanju libanonskih medijev zadela stanovanjska območja v več mestih, je bilo po zadnjih podatkih libanonskega zdravstvenega ministrstva ubitih 18 ljudi, 33 jih je ranjenih.
Hezbolah je medtem navedel, da so njegovi borci z vodenimi raketami ciljali in uničili tri izraelske tanke, izraelska vojska pa je zatem sporočila, da so bili v spopadih v južnem Libanonu ubiti štirje izraelski vojaki.
Gre za najbolj smrtonosne napade v Libanonu in tudi prve, v katerih so med smrtnimi žrtvami izraelski vojaki, odkar sta ZDA in Iran v sredo podpisala dogovor. Libanon je bil sicer v konflikt v regiji vpleten v začetku marca, ko je Hezbolah v podporo Iranu napadel Izrael. Ta je odgovoril z zračnimi napadi in kopensko invazijo na jugu Libanona.