Izraelski minister Ben-Gvir: Ves Libanon mora goreti

"Z vsem dolžnim spoštovanjem do Američanov, Izrael mora vsemu svetu jasno povedati, da kri naših sinov in varnost naših državljanov nista predmet pogajanj. Ves Libanon mora goreti," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil Ben-Gvir.

Medtem je Francija danes pozvala Izrael, naj "spoštuje" dogovor, ki sta ga v sredo podpisala ZDA in Iran o koncu vojne na Bližnjem vzhodu in ki vključuje tudi Libanon.

"Sporazum določa prekinitev sovražnosti, izraelska vlada ga mora spoštovati in zlasti ZDA morajo na izraelsko vlado izvajati ves potreben pritisk, da se to zagotovi," je francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot dejal za francoski radio FranceInfo.