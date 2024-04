Izraelski minister: Erdogana naj bo sram, da se je srečal z vodjo Hamasa

Na srečanju med voditeljema so bili tudi ključni člani kabineta voditelja Hamasa in Sameh Shoukry , egiptovski zunanji minister. Razpravljali so o izraelskih napadih na Gazo in o prizadevanjih za umiritev napetosti v regiji.

Izraelski zunanji minister Israel Katz je obsodil turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana , ki se je v Istanbulu sestal z vodjo Hamasa Ismailom Haniyehom . Na družbenem omrežju je delil fotografijo rokovanja Erdogana in Haniyeha ter ob njej zapisal, da bi moralo biti turškega predsednika sram.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in vodja Hamasa Ismail Haniye

Erdogan in Shoukry sta med srečanjem izrazila zaskrbljenost, da bi lahko nedavni napadi brezpilotnih letal med Izraelom in Iranom preusmerili mednarodno pozornost od trpljenja v Gazi, kjer je bilo od 7. oktobra ubitih že okoli 34.000 ljudi.

Zdi se, da so posredna pogajanja o prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom, pri katerih sta posredovala tako Katar kot Egipt, najmanj zastala, morda pa celo povsem propadla. Katarski premier, šejk Mohammed bin Abdulrahman Al Thani je prejšnji teden dejal, da Doha ponovno ocenjuje svojo vlogo posrednika.

Haniyeh pozval k zajezitvi izraelske agresije

Izraelski premier Benjamin Netanyahu je medtem sporočil, da so že določili datum za kopensko invazijo na najjužnejše mesto Gaze Rafah. Slednje predstavlja še dodatno grožnjo, saj so se prav na to obmejno točko pred napadi zatekle množice ljudi.

V redkem intervjuju za turški medij Anadolu je Haniyeh "brate v Egiptu, v Turčiji in Katarju" in evropske države pozval, naj ukrepajo in pomagajo zajeziti izraelsko agresijo ter preprečijo operacijo v Rafi. Prav tako pa naj pomagajo zagotoviti popoln umik izraelskih sil iz Gaze.