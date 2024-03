Izraelski minister na sankcije EU odgovarja s pozivom k širitvi naselbin na Zahodnem bregu

"Ustrezen sionistični odgovor na to napoved Evropske unije je krepitev in ustanavljanje naselbin v vseh delih Izraela," je dejal izraelski finančni minister Bezalel Smotrič. "Lažna kampanja BDS proti državi Izrael deluje. Kampanja je v celoti zasnovana, da škoduje državi Izrael. Če se pojavi nasilje, ga obravnava pravni sistem," je dejal izraelski skrajno desničarski politik, ki je tudi sam naseljenec na Zahodnem bregu, okupiranem palestinskem ozemlju. Živi v naselju Kedumim, ki je po mednarodnem pravu nezakonita naselbina. V vladi se zavzema in spodbuja širjenje nezakonitih naselbin.

Smotrič se je tako odzval na dogovor o sankcioniranju skrajnih izraelskih naseljencev, ki na Zahodnem bregu izvajajo nasilje nad Palestinci, ki ga je Evropska unija po tednih nesoglasij dosegla v ponedeljek.

"Razpravljali smo o sankcijah zoper Hamas in se dogovorili o sankcijah za ekstremistične naseljence. Dosežen je bil kompromis in upam, da bomo tako nadaljevali," je ob koncu srečanja zunanjih ministrov EU potrdil visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Sankcije se sicer pripravljajo že več mesecev in jih je sprva blokirala le peščica držav, vključno z Nemčijo, Češko in Avstrijo, ki so med najodločnejšimi podporniki Izraela.

Toda opustošenje, povzročeno na območju Gaze, in nenehna poročila o nasilju, ki so ga izraelski državljani zagrešili nad Palestinci, so pospešili pogovore. Zadnja ovira je bila Madžarska, a naj bi ta prav tako sporočila, da bodo potrdili politični dogovor, piše Euronews. V ponedeljek se je tako vseh 27 članic EU dogovorilo o uvedbi sankcij. Politični dogovor še ni začel veljati, potrditi ga morajo še veleposlaniki, vendar naj pri tem ne bi bilo težav.