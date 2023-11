Izraelski minister o uporabi 'neke vrste atomske bombe' v Gazi: To je ena od možnosti

Elijahu, ultranacionalističen politik, čigar stranka je del Netanjahujeve vladajoče koalicije, je v današnjem pogovoru za izraelski radio Kol Barama dejal, da ni v celoti zadovoljen z odzivom Izraela na napad Hamasa 7. oktobra. Na vprašanje voditelja, če zagovarja uporabo "neke vrste atomske bombe" na območju Gaze, je Elijahu odgovoril: "To je ena od možnosti."

V vladi so se od njegovih izjav nemudoma distancirali in jih označili za nepovezane z realnostjo. V izjavi so tudi zatrdili, da poskuša Izrael v posredovanju v Gazi prizanesti "neborcem" in da deluje v skladu z mednarodnim pravom. Minister se do nadaljnjega ne bo udeleževal sej vlade, so dodali.

Kot neodgovorne je izjave Elijahuja označil tudi obrambni minister Joav Galant, ki je dodal, da je "dobro, da to niso ljudje, ki so odgovorni za varnost Izraela". Elijahu ni niti del izraelskega ministrskega sveta, pristojnega za varnost, niti ne velja za vplivnega.

Po valu zgražanja, ki so ga sprožile njegove izjave, je tudi sam Elijahu v izjavi na omrežju X zapisal, da je bila njegova izjava o jedrski bombi "metaforična".