Tujina

Izraelski minister pozval k popolni zasedbi Gaze

Gaza, 29. 08. 2025 08.34 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Izraelski skrajno desni minister za finance Bezalel Smotrič je pozval vlado, naj Izrael začne postopoma zasedati dele Gaze, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo predalo in izpustilo vseh preostalih talcev. Združeni narodi medtem pozivajo k zaustavitvi ofenzive za zasedbo mesta Gaza, ki predstavlja "nevarno eskalacijo".

Bezalel Smotrič je v četrtek v Jeruzalemu predstavil svoj načrt, po katerem bi Izrael "dosegel zmago v Gazi do konca leta".

V skladu z načrtom bi gibanju Hamas postavili ultimat, da se morajo predati in izpustiti vse talce, v nasprotnem primeru pa bi izraelska vojska vsak teden zasedla en del ozemlja Gaze, dokler ne bi vzpostavila nadzora nad skoraj celotno palestinsko enklavo.

Bezalel Smotrič
Bezalel Smotrič FOTO: Profimedia

Smotrič je dejal, da bi Palestince najprej pozvali k umiku na jug Gaze, nato pa bi Izrael začel oblegati severni in osrednji del enklave, kar bi se končalo z aneksijo. "To lahko dosežemo v treh do štirih mesecih," je ocenil izraelski minister.

Gibanje Hamas je njegov predlog obsodilo in ga označilo za "odkrito podpiranje politike prisilnega razseljevanja in etničnega čiščenja našega naroda".

Večina od približno dveh milijonov prebivalcev Gaze je bila od oktobra 2023, ko se je po napadu Hamasa začela izraelska ofenziva, zaradi napadov izraelskih sil že večkrat prisilno preseljena, nekateri tudi več kot desetkrat.

Izrael nadaljuje z okrepljeno ofenzivo v mestu Gaza na severu enklave
Izrael nadaljuje z okrepljeno ofenzivo v mestu Gaza na severu enklave FOTO: AP

Izrael medtem nadaljuje z okrepljeno ofenzivo v mestu Gaza na severu enklave, katere cilj je zasedba tega največjega mesta na območju Gaze.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v četrtek sporočil, da "izraelska napoved o nameri o zasedbi mesta Gaza naznanja novo in nevarno fazo" v konfliktu. Opozoril je, da bo več sto tisoč civilistov moralo znova bežati, in dodal, da se mora morija v Gazi zaustaviti. "Za ta konflikt ni vojaške rešitve. Gaza je prekrita z ruševinami in trupli, številni primeri kažejo na resne kršitve mednarodnega prava," je dejal.

Mednarodne organizacije opozarjajo na katastrofalne razmere po celotni palestinski enklavi - tudi na jugu, kamor želijo Izraelci izseliti prebivalce mesta Gaza.

