Izraelski minister pozval k uničenju palestinskega mesta

Tamkajšnji izraelski naseljenci so nato v znak maščevanja napadli palestinsko skupnost ter zažgali njihove hiše, trgovine in avtomobile, pri čemer je bilo ranjenih več sto ljudi, en Palestinec pa je bil med nasilnim incidentom ubit.

"Ti komentarji so bili neodgovorni in odvratni. Tako kot obsojamo palestinsko spodbujanje k nasilju, obsojamo tudi te provokativne pripombe, ki prav tako pomenijo spodbujanje k nasilju," je Price dejal novinarjem v Washingtonu.

Ob tem je pozval izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in druge visoke izraelske uradnike, naj "javno in jasno zavrnejo te pripombe in se od njih distancirajo". Dodal je, da je zdaj bolj kot kdaj koli prej pomembno, da Izraelci in Palestinci sodelujejo pri umirjanju napetosti.

"Bidnova administracija ne bi smela dovoliti, da visoki vladni uradniki, ki spodbujajo grozodejstva proti palestinskim civilistom, širijo svojo nasilno in sovražno retoriko, pridejo v ZDA," je dejala Sarah Leah Whitson, izvršna direktorica organizacije Demokracija za arabski svet zdaj (DAWN). Pozvali so ameriško zunanje ministrstvo, da izda prepoved izdaje vizuma Smotrichu.

Izrael, ki ga vodilne organizacije za človekove pravice, kot je Amnesty International, obtožujejo uvajanja sistema apartheida, letno prejme najmanj okoli 3 milijarde evrov ameriške pomoči.

V začetku tedna je J Street, judovsko-ameriška skupina, ki se opisuje kot proizraelska in mirovniška, pozvala Bidna, naj določi jasne smernice in posledice za politiko izraelske vlade. "Le tako lahko Bidnova vlada resnično upa, da bo zaustavila stopnjevanje nasilja in terorizma, pospešila interese ZDA, zaščitila pravice in življenja Izraelcev in Palestincev ter pomagala zagotoviti prihodnost Izraela kot demokracije," so zapisali.

Od začetka leta so izraelske sile ubile več kot 63 Palestincev, medtem ko je letos v napadih Palestincev doslej umrlo 13 izraelskih civilistov, ena Ukrajinka in en policist.